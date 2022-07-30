كيفية تحميل لعبة بيس PES الاصدار الجديد للاندرويد والايفون ومميزاتها

ظهر عدد كبير من عشاق اللعبة الشهيرة بيس يتساءلون عن التحديث الأخير الخاص باللعبة، وكان ذلك عقب شركة كونامي اليابانية بالإعلان عن إطلاق التحديث الأخير الخاص باللعبة لعام 2022، فبعد تحميل هذا التحديث سوف يستطيع اللعب اختيار لغة التعليق لتكون باللغة العربية في كافة المباريات، كما سوف تتيح اللعبة اختيار اللعب بأي من الفرق العربية التي تم إضافتها حديثًا ضمن هذا التحديث الأخير الخاص بها، وفي السطور التالية سوف نستعرض معكم متابعينا التفاصيل حول كيفية تحميل لعبة بيس الإصدار الجديد لهواتف الأندرويد والآيفون ومميزاتها.

مميزات تحميل لعبة بيس الإصدار الجديد 2022

الإصدار الأخير الخاص باللعبة يتميز بالعديد من المزايا والخصائص التي جعلت اللاعبين يحرصون على تثبيته ومن تلك المميزات ما يلي:

يتميز هذا التحديث بأنه يضم بداخله العديد من الفرق العربية التي تم إضافتها حديثاً إليه مثل فريق الهلال السعودي وفريق الزمالك المصري والأهلي المصري، بالإضافة إلى العديد من الفرق العربية الأخرى.

هذا التحديث متوافق مع كافة الهواتف سواء آيفون أو أندرويد.

يتمكن اللاعب في هذا التحديث من التحكم في زيادة معدل الطاقة الخاص بلاعبي فريقه، وكذلك يمكنه التحكم في جميع الحركات الخاصة بكل لاعب داخل الفريق على حدا.

يستطيع اللاعب داخل اللعبة تحسين روح التجانس بين جميع لاعبي الفريق.

يتمكن اللاعب من تبديل مدرب الفريق ويمكنه أيضاً اختيار أشهر المدربين مثل مدرب فريق مانشستر سيتي وهو بيب جوارديولا، كذلك يمكنه اختيار مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب لتدريب فريقه.

في هذا الإصدار الجديد الخاص باللعبة سوف تظهر اللعبة بجرافيك بجودة عالية جدًا.

مساحة هذا الإصدار الجديد الخاص باللعبة مناسب تماما حيث يتراوح بين 200 إلى 300 ميجا بايت فقط.

طريقة تحميل لعبة بيس الإصدار الجديد للأندرويد والآيفون

تعد لعبة بيس 2022 الإصدار الأخير أحد أهم الألعاب الممتعة جداً والتي يتم تحميلها بمنتهى السهولة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: