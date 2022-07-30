نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Redmi 10 2022 إصدار جديد لهواتف شاومي | مواصفات وأسعار الهاتف في المقال التالي

Redmi 10 2022 هاتف آخر وإصدار أعلي من هواتف شركة شاومي ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بالشركة. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن فئة الـRedmi وهو هاتف Redmi 10 2022. يعتبر الهاتف نسخة معدلة وإصدار احدث من هاتف شاومي السابق Redmi 10 مع بعض التعديلات لينافس من جديد في فئة الهواتف الاقتصادية. فيأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك Helio G88 ، والذي يتوفر في مجموعة من الهواتف الذكية الأخري مثل : Infinix note 12 ، Redmi 10 prime ، Infinix note 11 ، وأيضاً Infinix Hot 11s. كما يأتي الهاتف أيضاً بشاشة IPS مع معدل تحديث 90 هيرتز ، بالإضافة إلي بطارية 5000 مللي لتقديم أداء مستقر لفترة أطول من الاستخدام. وفيما يأتي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Redmi 10 2022 الجديد من Xiaomi. مواصفات هاتف Redmi 10 2022 : ‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 181 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌ كما يدعم أيضاً إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

أيضاً لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء ، نظراً لوقوعه في فئة الهواتف الاقتصادية.‌

للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء ، نظراً لوقوعه في فئة الهواتف الاقتصادية.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.5 إنش تأتي من نوع IPS LCD ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 405 بكسل لكل إنش.‌

، مع جودة وبدقة بكسل مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 405 بكسل لكل إنش.‌ كما تتوفر الشاشة مع أبعاد عرض 20:9 المعتادة الموجودة في أغلب الهواتف الأخري ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

المعتادة الموجودة في أغلب الهواتف الأخري ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ تتوفر شاشة الهاتف أيضاً بدعم معدل تحديث أعلي 90 هيرتز ، والذي يعطي الشاشة السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌

هيرتز ، والذي يعطي الشاشة السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.‌ كذلك تدعم الشاشة التدرج في معدل التحديث للحفاظ علي بطارية الهاتف ، فيمكن التغير بين معدل تحديث 45/60/90 هيرتز.‌

هيرتز.‌ أما بالنسبة لحماية الشاشة ، فالهاتف يأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً علي الشاشة وتأتي من نوع Corning Gorilla Glass 3 ، لتوفير بعض الحماية ضد الكسر أو الخدش. الأداء : ‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 الخاص بشركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من شاومي MIUI 12.5 .‌

الخاص بشركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من شاومي .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Helio G88 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 12 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A75 ، تتوفر بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌ وذلك مع وجود ستة أنوية آخري تأتي من نوع Cortex-A55 ، وتتوفر تلك بتردد يصل إلي حوالي 1.8 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر تلك بتردد يصل إلي حوالي 1.8 جيجا هيرتز.‌ وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU المتوفرة بالهاتف فتأتي من خلال شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G52 MC2 .‌

المتوفرة بالهاتف فتأتي من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

كما تأتي ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع eMMC 5.1 ، مع رامات من نوع LPDDR4X. كاميرا هاتف Redmi 10 2022 : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تأتي أيضاً بدعم الـHDR والـPanorama مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي الهاتف بإعداد رباعي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تتوفر أيضاً بدعم خاصية الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير واسعة 120.‌

بزاوية تصوير واسعة 120.‌ أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي للتصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌ وأخيراً كاميرا رابعة وأخيرة للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR وتصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Redmi 10 2022 بسماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

بسماعات خارجية ثنائية من نوع ، توفر تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الهاتف أيضاً بدعم خاصية الـNFC.‌

يتوفر أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

كذلك الهاتف يأتي بدعم مستشعر الـIR BLASTER ، العاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، العاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ كما يدعم الهاتف عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة.‌

تأتي بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 وات.‌

مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ تأتي أيضاً بدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 9 وات.‌

مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي من نوع Type C 2.0 .‌

.‌ كذلك الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأزرق ، الرمادي ، والأبيض. سعر هاتف Redmi 10 2022 : ‌238 دولار لنسخة الهاتف الأولي 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 4500 جنية مصري.‌

256 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 4850 جنية مصري.‌

383 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 5350 جنية مصري. عمر شويل - جدة Redmi 10 2022 إصدار جديد لهواتف شاومي | مواصفات وأسعار الهاتف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Redmi 10 2022 إصدار جديد لهواتف شاومي | مواصفات وأسعار الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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