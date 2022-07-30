طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 Grand theft auto وطريقة لعبها

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 هذا ما يبحث عنه الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أن لعبة جراند ثيفت أوتو من أفضل الألعاب الإلكترونية التي أثبتت وجودها بطريقة سريعة جدا منذ انطلاقها، كما أن الشركة المنتجة للعبة تقوم بتطويرها باستمرار وإصدار التحديثات، والتي يجعلها بشكل دائم تقوم بإصلاح بعض التعديلات المستمرة لتحسين مستوى اللعبة، مما جعلها منتشرة في أنحاء العالم بين جميع الفئات العمرية، واليوم سوف نتعرف معكم على طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 وكيفية لعبها.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 يتم الحصول عليها من خلال المرور ببعض الخطوات التي من خلالها يتم تحميل اللعبة بأمان والطريقة كالتالي:

يجب أن يكون الهاتف المراد تحميل اللعبة عليه متصل بشبكة إنترنت قوية.

الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي وذلك للهواتف الأندرويد.

كتابة اسم اللعبة في المكان المخصص للبحث.

الضغط على كلمة بحث.

سوف تظهر أيقونة اللعبة في نتائج البحث، ومن ثم يتم الضغط عليها للتحميل.

يجب تثبيت اللعبة على الهاتف مع مراعاة وجود مساحة كافية تستوعب اللعبة.

فتح اللعبة والاستمتاع باللعب فيها.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على جهاز الكمبيوتر

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على جهاز الكمبيوتر هي من خلال الخطوات التالية:

توصيل جهاز الكمبيوتر بشبكة الإنترنت.

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول إلى جوجل كروم.

كتابة اسم اللعبة من خلال الموقع الخاص بها.

سوف تظهر اللعبة في نتائج البحث ومن ثم يتم الضغط عليها للتحميل.

يجب مراعاة وجود مساحة كبيرة فارغة في الجهاز، وذلك حتى يتم اللعب داخل اللعبة بدون تقطيع.

ومن ثم يتم فتح اللعبة والاستمتاع بها.

طريقة تثبيت اللعبة على هاتف الآيفون

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو 5 من خلال الخطوات التالية: