شحن شدات ببجي موبايل احصل على 5000 شدة في ثواني بدون كذب مضمونة 100%

لا تعتبر لعبة بابجي لعبة فريدة من نوعها، حيث أنها ضمن العديد من الألعاب القتالية مثلها مثل لعبة كاونتر سترايك المعروفة وغيرها من الألعاب على نفس النمط، ولكن ما يميز لعبة بابجي عن باقي الألعاب أن نظامها اللعب فردي أو اللعب الجماعي، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت ويمكن اللعب مع أشخاص من مختلف بلاد العالم، ويمكن اللعب بمائة لاعب ويكونوا جميعاً أعداء ولا يفوز في النهاية إلا لاعب واحد فقط، وقد تم إصدارها في شهر مارس/آذار لعام 2017 الماضي، وسنتعرف في هذا المقال طريقة شحن شدات ببجي للموبايل.

كيفية شحن شدات ببجي للموبايل

فى البداية تم إصدار لعبة بابجي لأجهزة الكمبيوتر ونظام تشغيل ويندوز وأكس بوكس ثم تم إصدار نسخة منها على الهواتف الذكية حيث أن هناك عدد من الموقع تقدم خدمة شحن شدات ببجي أو الشحن عن طريق الآي دي، وبأسعار مناسبة جداً، كما أن هناك عروض عند الشراء للمرة الأولي، حيث يمكن أن تحصل على هدية عبارة عن شدات مضاعفة، فإذا قمت بشراء مرة شدة ستحصل على هدية مئة شدة أخرى بالإضافة إلى المزيد من العروض التي تقدمها تلك المواقع.

كيفية شحن شدات ببجي عبر المواقع

هناك مواقع الشحن مضمونة وآمنه تماماً عند استخدامها فقط عليك اتباع الخطوات التالية