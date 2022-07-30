أسهل طريقة لشحن موسم ببجي الجديد في 3 خطوات فقط

طريقة شحن شدات ببجي بكل سهولة وبدون مشاكل على الحساب، ومن المعروف أن لاعبي ببجي مهووسين بشحن الشدات وذلك بسبب النتائج الرهيبة التي يحققونها عقب شحن الشدات، فماذا تفعل الشدات للاعب ببجي، مبدأيا فاللاعب المحترف يمكن أن يستفيد جيدا من شحن الشدات في لعبة ببجي، حيث يمكنه تحقيق الكثير من الإنجازات التي تكون مخصصة تحديدا لمن يحققون نتائج ومهمات عالية في المهام الأسبوعية، فعند شحن الموسم الجديد في ببجي، ستفتح لك مهمات مختلفة تزيد على اللاعب العادي الذي لم يشحن الموسم الجديد، فهناك العديد من الأسلحة المميزة والبدلات الرائعة وكذلك كروت الغرف الخاصة التي يمكنك ان تلعبها مع أصدقائك يمكنك اكتسابها ضمن مكافئات المهمات الأسبوعية.

طريقة شحن شدات ببجي

الخطوة الأولى التي يجب أن القيام بها هي معرفة رقم حسابك في لعبة ببجي وهذا لن تعرفه إلا بالدخول إلى اللعبة، فكل ما عليك هو الضغط على صورتك وستجد رقم الآيدي في هذا المكان، انسخه أو احفظه واحتفظ به الآن.

الخطوة الثانية هي الدخول إلى موقع midasbuy ويمكنك البحث عنه في محركات البحث حيث ستدخلك الصفحة من خلال البحث إلى وسائل الدفع المخصصة لبلدك، والتي ستظهر عددها وهي على الأغلب في معظم البلدان هي 3 وسائل دفع مختلفة، هي من خلال البطاقة البنكية، أو من خلال رصيد الهاتف بالنسبة لبعض الشبكة مثل اتصالات أو اورانج، أو من خلال Paymob، فيمكنك اختيار الوسيلة الأسهل لك، مع الملاحظة أن البطاقة البنكية تعطيك أقل سعر بدون تكلفة ولا عمولات إضافية، وبعد الدخول إلى الموقع قم بتسجيل حساب عليه إذا كنت تدخل له للمرة الأولى، وبعد ذلك انتقل إلى صفحة اختيار الشدات وللدخول إليها مباشرة اكتب في محرك البحث MidasBuy Pubg shop uc حيث ستقوم بتحويلك للصفحة مباشرة.

الخطوة الثالثة هي أن تكتب رقم الآيدي في الصفحة المذكورة وتضغط تأكيد حيث يجب أن يظهر اسمك في تلك اللحظة، فإذا وجدت اسما آخر يجب الرجوع إلى حسابك في ببجي للتأكد منه مرة أخرى، وقم باختيار الشدات التي تريدها، وفي النهاية اختار وسيلة الدفع المناسبة لك وأتمم العملية، ومجرد الدفع ستصل الشدات إلى حسابك مباشرة.