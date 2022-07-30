نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توفر آيفون 14 في السعودية آخر إصدارات آبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد توفر آيفون 14 في السعودية .. ينتظر الكثير من السعوديين والمواطنين في المملكة العربية موعد إصدار آخر إصدارات وهواتف آبل الأخيرة آيفون 14 وذلك لأن الشركة تتنافس مع غيرها في كل إصدار خاص بالشركة في المميزات والمكونات وكذلك ما يمكنه هاتفها فعلها فهي رقم واحد في المنافسة من حيث المقومات التي تمتلكها هواتفها فالكل يترقب الآيفون الخاص بها بإصدار 14 وسط حفنة من التسريبات الخاصة بايفون 14 برو ماكس القادم والمتوقع نزوله خلال شهور أو أسابيع.

موعد توفر آيفون 14 في السعودية

ونظرًا لزيادة البحث عن موعد ومتى ينزل ايفون 14 في المتاجر الخاصة بآبل في المملكة العربية السعودية.

فالجدير بالذكر أنها لم تعلن بشكل قاطع ورسمي عن الموعد النهائي لطرح إصدار آيفون 14 في المتاجر السعودية.

أو حتى في أي دولة من دول العالم لكن الكثير من الخبراء وعلماء مجال التقنية أنه من المتوقع إعلانه في مؤتمر صحفي.

كسابقيه من الإصدارات في شهر سبتمبر المقبل إذا حافظت على نفس الجدول الزمني الخاص بآيفون 13 وقد يكون قبل ذلك أو بعده

ويبحث الكثير من المهتمين بالهواتف المحمولة الإمكانيات الخارقة التي تصدرها شركة آبل في كل إصدار جديد لآيفون .

فإن الكثير من التسريبات والتكنهات بشأن المميزات الخاصة بآيفون 14 برو ماكس والمنتظر إصداره.

والإعلان عنه في مؤتمر صحفي فالمتوقع أن يكون الجهاز يعمل بشبكة الجيل الخامس بجانب الرابع وأن تكون الذاكرة قياسية.

أو الرام 8 جيجا بجانب البطارية التي سترتفع لـ 3687 أمبير في الساعة وسيكون الذاكرة الداخلية للهاتف 125 أو 812 جيجا بايت .

وكذلك 256 جيجا بايت بثلاثة مساحات والكاميرا ستصل دقتها إلى 13 جيجا بيكسل بجانب تحسين جودتها.

لتلافي عيوب سابقيه من الإصدارات مع توافره بأكثر من لون بجانب دقة شاشة 1284 في 2778 بكسل على الأقل.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس

وقد توقع الكثير من الخبراء والمهتمين بأخبار آبل وإصدارات آيفون سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس .

وذلك لأنه سيختلف من دولة إلى أخرى حسب سعر الدولار في كل بلد على حدا ففي الولايات المتحدة الأمريكية على.

سبيل المثال سيتراوح ما بين 1100 و 1400 دولار وبالنسبة إلى سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية .

متوقع أن يكون بـ 5100 ريال سعودي للـ 589 جيجا باين و 512 سيكون سعره 5700 تقريبًا .

وفي مصر سيصل سعر ما بين 24 و 25 ألف جنيه أما نسخة 512 جيجا بايت ستكون بـ 28 ألف جنيه