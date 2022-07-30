نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون ١٤ الجديد متى ينزل في الاسواق iPhone 14.. ما هى مواصفات وسعر جوال شركة آبل الجديد 2022 في المقال التالي
ايفون ١٤ الجديد متى ينزل في الأسواق iPhone 14 وأبرز مواصفات هاتف أيفون ١٤ وأسعاره في الأسواق العالمية والمحلية، حيث يعد هاتف أيفون 14 هو آخر الهواتف الذكية التي تم تصميمها داخل شركة “أبل” الأميركية حيث أن الشركة أكدت على أنه لم يتم الكشف عن موعد إصدار الهاتف حتى الآن ولكن كانت هناك بعض التسريبات التي كشفت عن موعد إصدار الهاتف ولكن ليس هناك أي معلومات أكيدة بشأن موعد إصداره وعند تزويدنا بأي معلومات صحيحة سنقوم بتقديمها لكم.
أبرز إمكانيات ومواصفات هاتف أيفون ١٤
- شاشة هاتف أيفون 14 مقاسها يبلغ 6.1 بوصة ودقتها حوالي 1170 في 2532 ومصنوعة من الزجاج السيراميكي الغير قابل للاتساخ ومضاد للأتربة والأوساخ وللماء.
- يتيح الهاتف من خلال شاشته مشاهدة الفيديوهات والألعاب بجودة عالية كما أنه يحتوي على 6جيجا بايت بالإضافة إلى ذاكرة التخزين الداخلي التي تصل إلى 1 تيرا بايت في الفئات الأعلى تجهيزًا من الهاتف.
- كاميرا الهاتف تعمل بدقة 12 ميجا بيكسل ودقة أخرى لعمل بورتريهات والعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وتم تجهيز الهاتف بمعالج هيكسا كور الذي يجعل الهاتف يصل إلى تحميل التطبيقات والألعاب الثقيلة بدون أن يبطئ الجهاز.
- يعمل الهاتف بنظام أي أو إس 16 وحجم بطاريته 4500 مللي أمبير ويمكنك مشاهدة الفيديوهات والأفلام والأغاني والتصفح واللعب وممارسة أشياء أخرى بجانب ذلك وكله في آن واحد.
- يدعم الهاتف نظام الواي فاي وشبكة الجيل الخامس للاتصالات بالإضافة إلى باقي شبكات الاتصال الأخرى وحجمه خفيف وسمكه رفيع وهذا ذوق الكثيرين من مستخدمي هواتف الأيفون.
عيوب هاتف أيفون 14
من المتوقع ان عيوب الهاتف هو أن ذاكرته الخارجية غير قابلة إلى التوسيع للتخزين الخارجي كما أنه بصمة الهاتف لا تحتوي على مستشعر بصمة للأصابع، كما أن الهاتف لا يحتوي على منفذ للسماعات 3.5 مللي متر.
سعر هاتف أيفون 14
من المتوقع ان يكون سعر الهاتف في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من 3 آلاف ويصل الى 5 الاف ريال سعودي بينما سعره في السوق المصري يبدأ من 20 ألف و766 جنيه مصري ويصل إلى 26 ألف و429 جنيه مصري، أما سعر الهاتف في السوق الأميركية والعالمية فيبدأ من 1100 دولار أميركي ويصل إلى 1400 دولار أميركي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايفون ١٤ الجديد متى ينزل في الاسواق iPhone 14.. ما هى مواصفات وسعر جوال شركة آبل الجديد 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.