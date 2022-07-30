هاتف سامسونج القابل للطي Samsung Galaxy Z Fold 4 بكاميرا خرافية ومواصفات عالية الدقة

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خلال الفترة الحالية تستعد شركة سامسونج للهواتف الذكية بغزو فئة الهواتف الذكية عالية الفئة من خلال هاتفها الجديد القابل للطي Samsung Galaxy Z Fold 4 بمواصفات خيالية وكاميرا عالية الدقة بشكل متناهي، إلى جانب شاشة واضحة وعالية السطوع كعادة شركة سامسونج فقد تميزت بشاشة هواتفها المميزة في كافة الفئات المنخفضة والمتوسطة والعالية، ومن خلال السطور التالية وقبل الطرح الرسمي للهاتف بالأسواق من قبل الشركة نوضح بالتفصيل مواصفات كاميرا الهاتف بالإضافة لمواصفاته الأخرى وسعر بيعه المتوقع بالعالم والدول العربية. كاميرا هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية مدعومة بفلاش ليد HDR، بانوراما، حيث تأتي الكاميرا الأولى الأساسية بدقة تبلغ 108 ميجا بكسل بفتحة العدسة f/1، أما الكاميرا الثانية تبلغ دقتها حوالي 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة تبلغ f/2.4، الكاميرا الخلفية الثالثة والأخيرة تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة العدسة f/2.2.

أما عن كاميرا السيلفي المزدوجة الأمامية تأتي الأولى بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة العدسة f/1.8، أما الكاميرا الأمامية الثانية تأتي بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة العدسة f/2.2. مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 معالج الهاتف ثماني النواة من نوع كوالكوم سناب دراجون 895 5G، وتبلغ دقة التصنيع (4 نانومتر)، بالإضافة إلى معالج رسوميات gpu أدرينو.

شاشة الهاتف تأتي بحجم كبير 7.7 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X

بطارية الهاتف ذو حجم كبير غير قابلة للإزالة من الهاتف حيث تبلغ 4350 ملي أمبير ليثيوم بوليمر، مدعومة بشاحن سريع مع توفير شحن لاسلكي وشحن لاسلكي عكسي.

الهاتف سيتم إطلاقه بنسختين الأولى بذاكرة داخلية تبلغ 256 جيجا بايت / ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت، أما النسخة الثانية بذاكرة داخلية تبلغ 512 جيجا بايت / ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت. قد يهمك :- أبرز مواصفات الإصدار الأخير من هواتف شاومي وسعره بالسعودية مفاجئ سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 السعر العالمي للهاتف يبلغ 1,365 يورو وهو ما يعادل قيمة 1,499 دولار أمريكي، وفيما يلي سعر بيع الهاتف المتوقع بعدد من الأسواق العربية حيث من المقرر طرح الهاتف خلال الفترة المقبلة: بالمملكة العربية السعودية يبلغ سعر الهاتف 6,085 ريال سعودي

بدولة مصر يبلغ سعر الهاتف 25,500 جنيه مصري.

بالإمارات العربية المتحدة يبلغ سعر الهاتف 5,960 درهم إماراتي.

بدولة العراق يبلغ سعر بيع الهاتف 2,368,400 دينار عراقي. تابع:- مواصفات وسعر هاتف Honor X8 5G الجديد معالج قوي وأداء رائع عمر شويل - جدة هاتف سامسونج القابل للطي Samsung Galaxy Z Fold 4 بكاميرا خرافية ومواصفات عالية الدقة - ثقفني

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