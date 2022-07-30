خطوات شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 احصل علي 1000 شدة

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عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجي شدات ببجي يهتم الكثير من لاعبي ببجي PUBG الحصول عليها؛ حتى يستطيعوا الوصول إلى المستويات المختلفة من اللعبة، والاستمتاع بجميع المميزات التي يحصل عليها الملكين لهذه الشدات، ويمكن الحصول عليها من الموقع الرسمي لبيعها من خلال مقابل مادي.

ما هي خطوات شحن شدات ببجي

هي عملة افتراضية مخصصة للاعبي لعبة ببجي الشهيرة، حيث تمكنك من شراء بعض المميزات والأدوات داخل اللعبة مثل الأزياء وغيرها، كما تمكنك من تفعيل الرويال باس الذي يميز بعض اللاعبين عن غيرهم، كما يتيح لهم الحصول على الجوائز العديدة.

شدات ببجي

يوجد عدة طرق يمكنك من خلالها الحصول على شدات ببجي بطريقة مجانية ودون أي مقابل، وللحصول على هذه الشدات بشكل مجاني والاستمتاع بجميع مستويات لعبة ببجي المتقدمة فقد اتبع الخطوات الآتية:

أدخل على موقع شحن الشدات بشكل مجاني .

ثم أكتب أسمك في لعبة ببجي أو ID الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.

أختر نوع جهاز الهاتف المحمول الذي تستخدمه، ثم أضغط على Proceed.

أنتظر بضع دقائق حتى يقوم المولد من التأكد من الاسم ويقوم بتوليد الشدات.

وفي بعض الأوقات يطلب منك تأكيد الهوية، وبعد التأكد من هويتك ستحصل على الشدات خلال 10 دقائق.

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق ID

إذا كنت من محبي لعبة ببجي، وتنوي أنت وأصدقائك تجربة هذه اللعبة المميزة، وتريد الوصول إلى مستويات متقدمة منها والاستمتاع بجميع مميزاتها؛ يمكنك هذا فقط من خلال الحصول على شدات ببجي أو UC وهي العملة الافتراضية للعبة، وللحصول على هذه الشدات من موقعها الرسمي، أتبع الخطوات الآتية:

أدخل على المواقع من خلال الرابط midasbuy.

في حالة شراء الشدات، أضغط على خيار شراء.

ولتحقق من اللاعب، أدخل ID الخاص بك.

حدد طريقة الدفع.

حدد كمية الشدات التي تريدها.

أضغط على أدفع الآن.

وإذا حصلت على هدايا وتريد استرداد هذه الهدايا اتبع الخطوات الآتية:

أدخل على المواقع من خلال الرابط موقع شحن شدات ببجي Midasbuy.

اختر استراد.

لعرض مكافأة الاسترداد، سجل دخول على Midasbuy.

أدخل رمز الاسترداد في الخانة المخصصة لذلك.

أضغط على OK.

شدات ببجي هي العملة الخاصة بالحصول على بعض الأغراض داخل لعبة ببجي، كما تمكنك من الحصول على بعض المميزات داخل اللعبة وتستطيع من خلالها الاستمتاع بالمستويات الأعلى في اللعبة.

الكثير من لاعبي ببجي يبحثةن عن طرق متعددة للوصول إلى المستويات الأعلى في اللعبة، وهذا ما توفره شدات ببجي

لجميع اللاعبين.

كيف استخدم شدات ببجي ؟

قم بالدخول على الموقع من شحن شدات_ببجي Midasbuy.

أكتب ID، وأضغط على OK.

سيظهر أسمك في اللعبة للتأكيد أدخل رقم بطاقة ببجي وأضغط OK.

وافق على الشروط وأضغط OK ثم ستصلك الشدات.

كيف يتم شراء شدات ببجي؟

يتم شراء هذه الشدات من خلال الموقع الرسمي من ميدازباي.

من أين تشحن ببجي؟

قم بالدخول على جوجل بلاي ، وأضغط على طرق الدفع وحدد الطريقة المناسبة لك، وأدخل على اللعبة مرة أخرى واختر كمية الشدات التي تناسب المبلغ الموجود معك.