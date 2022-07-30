خبراء أمن يحذرون من ثغرة خطيرة في ساعات آبل تسرق البيانات البنكية

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من وجود ثغرة خطيرة في ساعات آبل الذكية Apple Watch، حيث يمكنها التأثير على جميع المستخدمينن وذلك من خلال بث برمجيات عشوائية تعمل على اختراق المستخدمين وسرقة البيانات السرية والمعلومات الهامة التي تخص الضحايا، وسوف نكشف في هذا المقال تفاصيل هامة عن تلك الثغرة الأمنية الخطيرة التي حذر من خبراء الأمن.

ثغرة أمنية في ساعات آبل

من جانبه أشار موقع “India Today” أن فريق الأمن السيبراني في الهند CERT-in، قد اكتشف الثغرة الأمنية في ساعات آبل الذكية، يمكنها تجاوز قيود الامان، واختراق مستخدمي تلك الساعات الذكية وسرقة البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين، ثم بعدها الاحتيال على الأموال الخاصة هم وحساباتهم البنكية، لذا حذر الخبراء جميع المتسخدمين من تلك الثغرة الخطيرة، حيث تؤثر الثغرة الأمنية على ساعات Apple Watch، والتي تعمل بإصدارات أقدم نظام وهو 8.7 OS، حيث تم استغلال نقاط الضعف في النظام القديم، والتي تُساعد المخترقين في تجاوز قيود الأمان.

شددت الفريق المني أن المخترقين يمكنهم بكل سهولة استغلال الثغرات الأمنية في الساعة، وذلك عن طريق إرسال طلب معد خصيصاً، وفي حال تمكن المخترق من استغلال تلك الثغرات الأمنية، فيصبح حينها تنفيذ تعليمات برمجة عشوائية سهلة للغاية، ويمكنهم تجاوز قيود الأمان بشكل سهل للغاية، وإذا كنت من مستخدمي ساعات آبل Apple Watch، فيمكنك استخدام التحديث الذي أطلقته شركة آبل لجميع مستخدمي الساعات الخاصة بها، واستخدام أحدث إصدار Apple WatchOS 8.7 الذي يعمل على حل جميع المشكلات وسد الثغرات الأمنية.

من جانبها اعترفت شركة آبل بالثغرة الأمنية في صفحة الدعم الخاصة بها، حيث أنها سلطت الضوء على نفس المشكلات أيضاً، لذا ننصح لجميع بضرورة عمل التحديث الجديد من أجل التخلص من تلك الثغرة والعمل عدم اختراق الهاكرز للساعة، والمحافظة على كافة المعلومات والبيانات الشخصية وخاصة البيانات البنكية الخاصة بهم، والمحافظة على جميع الأموال الخاصة بهم.