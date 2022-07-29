نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة في جميع الدول العربية في المقال التالي

أوضحت شركة أبل الأمريكية المسؤلة عن تصنيع هاتف ايفون ١٤ برو ماكس المميزات الموجودة فيه، وأنه من أحدث الهواتف الذكية التي تم تحديثها إلى الآن، حيث تتمتع شاشة الهاتف بواجهة تصميم مميزة وحديثة، وتوفير كاميرا أمامية وخلفية تعمل بجودة عالية، ويدعم الهاتف معالج قوي سداسي النواة، وأن حجم شاشة الهاتف كبير، ومن المتوقع أن شركة أبل من الشركات الرائدة في كافة أنحاء العالم لتصنيع أحدث وأفضل الهواتف الذكية. عشاق الايفون خبر سعيد سعر ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة بالسعودية و مصر و أمريكا مميزات ايفون ١٤ برو ماكس يبلغ طول هاتف ايفون ١٤ برو ماكس 163.1 ملم، والعرض حوالي 74.2 ملم، والسمك حوالي 7.8 ملم.

وزن الهاتف 196 جرام .

تم تصنيعه من الزجاج مع قطعة من الألومنيوم.

حجم الشاشة حوالي 6.72 بوصة.

المعالج سداسي النواة.

سعة البطارية حوالي 3420 ملي أمبير.

نوع البطارية ليثيوم بوليمر.

شحن سريع.

يعمل بنظام تشغيل iosv.16.

Lightning, USB.

السعة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت.

يقدم تقنية البلوتوث وwifi 6E.

لا تتأثر الشاشة بالزيوت والأتربة والمياه.

تعمل كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجا بكسل.

تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

ألوان الهاتف أزرق وذهبي وفضي ورمادي.

يتم تشغيله على شبكة الجيل الأول إلى الخامس. أسعار ايفون ١٤ برو ماكس يبلغ الثمن الهاتف في أمريكا حوالي 1340 دولار أمريكي.

تكلفة الهاتف في مصر 38,289 جنيه.

ثمن الهاتف في المملكة العربية السعودية حوالي 5.990 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات 5.990 درهم إماراتي.

تكلفة الهاتف في المغرب 9700 درهم.

ثمن الهاتف في الجزائر حوالي 149000 دينار. عيوب ايفون ١٤ برو ماكس عدم وجود منفذ لسماعة الأذن.

حيث أنه من أبرز العيوب هو عدم وجود ذاكرة داخلية للهاتف.

لا يوفر وصلة من النوع AUX.

تأخذ الكاميرا الأمامية مساحة كبيرة.

لا يوجد رأس للشحن مع الهاتف. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة في جميع الدول العربية - ثقفني

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