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عمر شويل - جدة أخي المدون العزيز سنجيب على سؤال : كم صورة استخدم في مقالة بلوجر ، وما هو العدد الصحيح لمقال بلوجر من الصور.

كم صورة استخدم في مقالة بلوجر

الصور في بلوجر كما غيرها في منصات الكتابة تحتاج إلى مقاس وحجم وصيغة وعدد، والكثير من الزملاء المدونين يتغاضون عنها.

علماً أن الصور هي من أهم عوامل تحسين محركات البحث السيو SEO .

ويجب أن تضبط كل ما يتعلق بها بالشكل الصحيح وبالتالي تُكمل مقالك بالصور والسيو السليم لها، من أجل أرشفة صحيحة على أدوات مشرفي المواقع.

كم عدد الصور في مقال بلوجر

عدد الصور في مقال من 600-700 كلمة أربعة صورة ، حيث يكون لك الصورة الرئيسية في مقدمة المقال قبل العنوان الفرعي الأول.

وتضع ثلاثة صور أخرى تحت العناوين الأخرى، وليس شرطاً أن تضع صورة تحت كل عنوان، وهو جائز، ولكن الأفضل أن تلتزم بضوابط السيو.

كما على المدون أن يضبط مقاس الصورة في بلوجر من أجل أن لا يواجه مشكلة الأرشفة الشهيرة وهي المحتوى أوسع من الشاشة وهذا حلها:

الحل أن تجعل العرض للصوة لا يتعدى 600 بكسل والطول من 315-340 هو أيضا مناسب، ومن الأفضل أن تضبطها بالشكل التالي :

الصورة الرئيسية للمقال 560-312 ، وباقي الصور 350-250 ، حيث يصبح التنسيق العام ممتاز ومتوافق مع محركات البحث على الهاتف وعلى الحاسوب.

ضبط حجم وصيغة صور بلوجر

بالنسبة لإعدادات الصور يفضل أن تصميمها انت بالمقاسات التي ذكرناها بالأعلى، ومن ثم قم بتحميلها بصيغة بينج.

ثم اذهب إلى ضاغط الصور وقم بضغط الصورة إلى أقل حجم ويفضل أن لا تزيد من 30-5- بيكسل/ ومن ثم حول صيغتها إلى ويب.

وقم بحفظها في الكمبيوتر أو الهاتف مع تسميتها بعنوان المقال، هذا من أجل أن تكون الصورة عليها حقوق نشر خاصة بك.

ومن ثم أرفعها على مقال بلوجر من لوحة تحكم بلوجر من داخل قسم المشاركات، وأكتب بخصائص الصورة والعنوان البديل عنوان المقال.

هكذا تكون قد صممت الصورة وعدلت جميع ما هو مطلوب من أجل مقال ممتاز ومدونة تتقن السيو وتتعامل مع محركات البحث بسلاسة.

أهمية الصور في المقال

لكل شيء عنوان والمقالات سواء الإلكترونية أو غيرها بحاجة إلى صورة توضح للزائر بشكل سريع عن محتوى هذا المقال.

وهذه أهمية كبيرة بالطبع، لأن أغلب الباحثين عن مقالات على جوجل يريدون أن يشاهدوا الصور من أجل إختيار المقال المناسب.

إذن الصورة هي المحرك الأساسي للزوار من أجل أن يزور مدونتك أو يتركها ويذهب إلى غيرها، لذلك كن سباق في اختيار تصميمك.

ليكن التصميم له علاقة مباشرة بالمحتوى، فلا تضع صورة تتحدث عن التقنية وأنت تشرح عن موضوع آخر.

الصور لها نسبة بحث كبيرة من محركات البحث مثل جوجل وبينج، لذلك عليك أن تكون أكثر ذكائاً في إستغلال كل الأدوات المساعدة.

كيفية الحصول على صور مجانية

الحصول على صور مجانية متوفر من عدة أماكن مثل بحث صور جوجل ويوجد أيضاُ برامج على جوجل سأترك لكم أسمائها.

ولكن يجب الحذر عند البحث في صور جوجل أن تحدد خيار الصور المسموح إعادة نشرها، التي ليس عليها حقوق نشر، وهذا من خلال الإعدادات.

يوجد برنامج كنفا الشهر يوفر لك آلاف الصور المجانية مع التصميم وإختيار المقاس لكل صورة أيضاً، وهذا مفيد لكل مدون.

كما يوجد برنامج pixabay يمنحك صور مجانية مع أحجام مختلفة، يمكن أن تختار المناسب منها، وتحمله بالمجان.

سأترك لكم الروابط بالأسفل، وبعد تحميل الصور عليك بضغطها لتقليل حجمها وتغيير صيغتها إلى ويب، هذا الكلام لبلوجر وهو تغير الصيغة.

كن حريصاً في اختيار الصور المتوافقة مع عنوان المقال الخاص بك، ولا تضع الصورة بعكس موضوعك، فلا تحصل على زيارات.

بالختام، الصور عامل أساسي في السيو، وفي بحث صور جوجل، وتجلب العديد من الزيارات الغير متوقعة، فكن حريص عليها.