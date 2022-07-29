كيف تحمي نفسك من برامج التجسس المختفية للمحافظة على بيناتك السرية

أصبح الكثير من الأشخاص يبحثون عن كيفية حماية هواتف أندرويد الخاصة بهم من التجسس، حيث تحمل هذه الهواتف العديد من المعلومات الحساسة الخاصة بهم، ويحتوي الويب الموجود على الجهاز الخاص بك على قائمة بمواقع الويب التي تزورها، والملفات التي قمت بتنزيلها، بالإضافة إلى كلمات المرور التي قمت بحفظها، وغيرها من الصور ومقاطع الفيديو والمستندات الشخصية، وغيرها من المعلومات الشخصية التي يسعى المستخدم لحمايتها من الهاكرز.

كيفية حماية هواتف أندرويد من الهاكرز

يوجد بعض الأشخاص الذين يفضلون الاحتفاظ بمعلوماتهم البنكية على هواتف أندرويد الخاصة بهم، مثل رقم الكريديت، ورموز الأمان الخاصة بهم، أو يفضلون حفظهم في ملف على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لذا فإنه يجب عليك اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة للحفاظ على جهاز الكمبيوتر واللابتوب في أمان، لحمايتها من برامج التجسس والهاكرز، وذلك من أجل المحافظة على معلوماتك وبياناتك السرية وجميع الصور والمعلومات الحساسة، لذا يجب عليك حماية هاتفك من أي عملية اختراق وخاصة مع التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم خلال هذه الفترة.

توجد بعض العلامات التي تشير أن الهاتف الخاص بك تم اختراقه من قبل برامج التجسس، وأهم هذه العلامات هي الأداء البطئ للجهاز، حيث أنه عند دخول برامج التجسس إلى الجهاز فإنها تشغل ذاكرة الوصول العشوائي، وهذا يؤدي إلى ضعف تشغيل التطبيقات الأخرى، قد تظهر بعض الاختصارات العشوائية على سطح المكتب، وذلك كعلامة أخرى للاختراق، وعند ظهرو ذلك يجب تجنب النقر فوق هذه الاختصارات، ويمكن أيضاً أن يكون استنفاذ باقة النت بشكل سريغ من أهم علامات الاختراق.

يمكنك حماية هواتف أندرويد الخاصة بك من الهاكرز من خلال تنزيل برنامج مكافحة برامج التجسس، قم بتثبيته على الجهاز الخاص بك، ومن أفضل هذه البرامج “Bitdefender”، “McAfee Total Protection”، ومن المهم جداً عدم فتح أي روابط أو مرفقات من أشخاص لا تعرفهم، ويجب تجنب استخدام شبكات Wi-Fi العامة وتنزيل التطبيقات من عليها، خاصة الألعاب من مصادر خارجية غير موثوق بها، ويفضل استخدام نسخة Windows أصلية على جهاز الكمبيوتر، وذلك لتقليل فرص الإصابة ببرامج التجسس، وذلك نظراً لأن نظام التشغيل يحتوي على العديد من إجراءات الأمان.