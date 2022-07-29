نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الاسعار المتوقعة آيفون ١٤ برو ماكس فى بعض الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير هذه الفترة نزول سعر يعتب iPhone 14promax من Apple و يعتبر أحدث وأروع طرازات iPhone. يتميز بتصميم جديد وكاميرا محسنة ومعالج قوي. إذا كنت تفكر في الترقية إلى iPhone 14promax ، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته فاليوم سنتعرف على توقعات سعر آيفون حين صدوره

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ما هي مواصفات آيفون 14 بروماكس وتصميم الجهاز

يعتبر جهاز iPhone 14 promax الجديد هو أحدث إصدار من Apple وهو مليء بالميزات الجديدة التي من المؤكد أنها ستثير الإعجاب. الميزة الأكثر بروزًا هي نظام الكاميرا الجديد الذي يتضمن مستشعرًا محسّنًا وعدسة تليفوتوغرافي جديدة. يحتوي هذا الهاتف أيضًا على معالج أسرع ومساحة تخزين أكبر من الطرز السابقة. إذا كنت في السوق لشراء iPhone جديد ، فمن المؤكد أن يكون الـ 14 promax على رأس قائمتك.

نوع الجهاز سمارت فون

موديل الهاتف. آيفون 14 بروماكس

الإعلان عنه. 14/6/2022 م

الحالة 24/9/2022م

من حيث تصميم الجهاز آيفون 14 بروماكس يتميز بشكل انسيابي.

بينما ألوان الهاتف أسود وأبيض وذهبي وفضي.

وينضاف الى شكله الانسيابي واجهه زجاجيه، بينما الظهر زجاجي، ويتميز بإطار التيتانيوم وهذا ما يزيد من شكل الانسيابي.

بم يتميز آيفون 14 بروماكس

يتميز بخاصية أتصال قريب المدى.

بينما يتميز بحماية من الماء والغبار حتي عن بعد 6 أمتار.

بينما يتميز به خدمات الدفع عن طريق الفيزا.

بينما يتميز هاتف آيفون 14 بروماكس بمساحة التخزين الأول في ذاكرة صلبه بسعة 256.

ويتميز بكاميرا خلفية للهاتف رباعية بينما زجاج الهاتف مقاوم للخدش.

بينما يتميز بتقنية شاشة ايفون 14 بروماكس.

كما أنه بينما معدل الترميز الجهاز ايفون هو 120هرتز.

بينما يتميز الهاتف في شكله بدون حواف جانبية.

ربما يتميز ايضا الكاميرا الخلفية لإيفون 14 بروماكس بدقة 45 ميجابكسل، بينما يتميز بكاميرا أخرى للعزل.

حيث أنه بينما هاتف ايفون 14 بروماكس تقنية البلوتوث واى فاي

موعد إطلاق هاتف ايفون 14 بروماكس

حيث أنه في الفترة الأخيرة تم تحديد موعد نزول ايفون 14 بروماكس في الأسواق خلال فبراير القادم 2023م يتم نزول الهاتف ايفون.

لقد قدمنا لكم هذا المقال مواصفات ايفون 14 بروماكس والمميزات تبع الهاتف.

الاسعار المتوقعة لايفون 14 pro max

يشاع أن iPhone 14 سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام وهناك بالفعل مناقشات تدور حول سعره. تدعي الشائعات الأخيرة أن الطراز الأساسي لجهاز iPhone 14 سيبدأ من 649 دولارًا ، وهو ما يزيد بمقدار 50 دولارًا عن الطراز الأساسي لجهاز iPhone 13. وهذا قد يجعل iPhone 14 واحدًا من أغلى الهواتف الذكية في السوق. إذا كنت مهتمًا بالترقية إلى iPhone 14 ، فقد يكون من الحكمة البدء في التوفير الآن.