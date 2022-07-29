نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث اكواد ببجي لايت 2022 غير مستعمله من الموقع الرسمي Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد ببجي لايت 2022 من الموقع الرسمي، تعد مجموعة اكواد ببجي لايت 2022 الوسيلة المباشرة التي تعمل في صدد الحصول على اللعبة بشكل تلقائي والاستمتاع بها على الوجه الأكمل، اذا تمثل لعبة PUBG Mobile Lite النسخة المصغرة من اللعبة الكبرى ببجي موبايل، وتعمل هذه اللعبة على نظام اند رويد في تشغيل الهواتف مع وجود عدد من المتطلبات التي يحصل عليها اللاعب من خلال استبدال الاكواد مثل العواطف والأسلحة والملابس وكافة ما يرتبط باللعبة من أدوات حربية متميزة.

اكواد ببجي لايت 2022

هناك العديد من كودات ببجي موبايل لايت 2022 حديثة يجب على اللاعب الحصول عليها من اجل الاستفادة منها قبل أن تفقد ما لديها من صلاحية، اذا على اللاعب في هذا الصدد انتقاء الكودات ذات الصلاحية من اجل سهولة الاستبدال في الموقع الرسمي، والوصول بالتالي الى ما تمنحه هذه الاكواد من أسلحة متميزة ونادرة، فضلا عن مجموعة العواطف والسكنات، وما الى ذلك من شخصيات وملابس أسطوريه ومدمرات واسعة المدى.

اكواد ببجي لايت شدات

من اكثر الكودات شيوعا للعبة ببجي موبايل لايت والتي يحتاج إليها الكثيرون

كود الاسترداد BMTFZBZQNC

وهناك كود MONSTERDETECTED.

كود GODZILLAVSKONG.

كذلك كود TITANSLASTSTAND.

كود KALFANPUBGM.

بينما كود MAY25PUBGMOBILE.

كود CAAHZBZ9UQ.

كود CAAEZBZTNW.

كذلك كود BTORZBZTNW.

كود BTOTZCZTRB.

كود BTOTZBZSP4.

كود SD16Z66XHH.

كود 51201003475.

كود BVKDZBZ85G.

موقع استبدال اكواد لايت

يعتبر موقع Midasbuy ميداس باي الموقع الرسمي الذي يجب من خلاله الاستمتاع باستبدال كودات لعبة ببجي لايت وما لها من مميزات تميل الى البساطة عن اللعبة الأصلية، حيث يتمكن اللاعب من الاستبدال المطلوب للاكواد بمجرد الدخول على هذا الموقع المشار إليه، وكتابة الكود الصحيح في المكان المناسب والخاص به، ثم الضغط على كلمة استبدال، حتى يتمكن الموقع من القيام بالمطلوب.

اكواد سكنات ببجي لايت

هناك عدد من الاكواد الخاصة بلعبة لايت PUBG يكون منها ما يعمل على الفوز بالسكنات، ويعمل بعضها على الحاق اللاعب بالمزيد من المستويات العليا التي تمكنه من الفوز والنجاح في اللعب، كما تعمل بعض الاكواد أيضا على حصول اللاعب على ملابس غير موجودة باللعبة ولا يستطيع الحصول عليها إلا عن طريق الاستبدال في الموقع الصحيح للكودات المعلنة والتي يجب أن تكون ذات صلاحية.