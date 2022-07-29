أسهل طريقة لشحن شدات ببجي بسرعة والحصول على آلاف الشدات

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي، الألعاب الإلكترونية كثيرة جدًا ومتوفرة على المتاجر الإلكترونية لكل من يريد شرائها وتحميلها على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر، إلا أن هذه الألعاب لا تستخدم كلها بل يختار المستخدم لعبة معينة تكون هي محل اهتمامه وتسليته في أوقات الفراغ، حيث كانت هذه اللعبة هي لعبة ببجي PUBG والتي حصلت على رضاء كل المستخدمين في كل بلاد العالم وذلك لتوافر كل المقومات القتالية فيها والتي تثير روح المتعة والإثارة والتشويق لدى اللاعبين، لقد أصبحت لعبة ببجي موجودة على الأجهزة المحمولة أكثر من أجهزة الكمبيوتر بسبب رغبة المستخدمين في أن تكون متاحة معهم أغلب الوقت.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجي

شحن شدات ببجي هي الخطوة الأساسية والجانب الهام الذي يركز عليه مستخدمي هذه اللعبة خاصة إذا أصبح شحن شدات ببجي بسرعة وبطريقة سهلة ومضمونة، وذلك عن طريق الدخول على بعض المواقع الإلكترونية المسئولة عن ذلك والقيام بعمل بعض الخطوات المطلوبة حيث:

تنشيط الإنترنت على جهاز الموبايل أو جهاز الكمبيوتر على حسب الجهاز المتاح.

التوجه إلى الموقع الإلكتروني وهو idle empire وتسجيل الدخول إليه.

ثم التوجه إلى الصفحة الرسمية التابعة للموقع لرؤية الأسئلة المطروحة عليها والفيديوهات الموجودة بها.

كتابة الأجوبة الخاصة بالأسئلة الموجودة ومتابعة الإعلانات المتوفرة بالإضافة إلى مشاهدة الفيديوهات.

بعد ذلك سيحصل المستخدم على كمية كبيرة من الشدات وذلك في حالة الإجابة على الأسئلة ومشاهدة أكبر عدد من الفيديوهات المتاحة على الصفحة.

في هذه الحالة سوف يزداد عدد النقاط، وهنا يجب تجميع هذه النقاط ووضعها على البطاقة الخاصة بجوجل بلاي المجانية.

بواسطة النقاط المجمعة يمكن شحن شدات ببجي موبايل واقتناء ما كل المستلزمات اللازمة من أجل اللعب.

شحن شدات ببجي بواسطة بطاقات جوجل

تعتبر بطاقات جوجل بلاي من أبسط الطرق المستخدمة في شراء شدات ببجي وذلك عن طريق:

فتح لعبة ببجي PUBG.

التوجه إلى أيقونة الإعدادات الموجودة داخل اللعبة.

اختيار كلمة “الشدات” منها ثم الضغط عليها.

تحديد الطريقة التي سوف يتم الشراء بها من على متجر جوجل بلاي Google Play

كتابة عدد الشدات المراد شحنها.

ولمعرفة ما إذا تم شحن الشدات بالفعل أم لا؟ يجب فتح اللعبة وفحص الشدات للتأكد من عملية الشحن.

شحن شدات ببجي بواسطة الموقع الرسمي

يعتبر الموقع الرسمي من أفضل الأماكن الخاصة بشحن شدات ببجي وذلك عن طريق: