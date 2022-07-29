نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء شدات ببجي عن طريق الأيدي PUBG UC في المقال التالي
شراء شدات ببجي عن طريق الأيدي، يمكن شحن الشدات اللازمة من أجل استكمال اللعب والدخول في الموسم الجديد فورًا وذلك عن طريق رقم الأيدي، حيث يحصل اللاعب على شدات ببجي بعد القيام بإجراء بعض الخطوات المطلوبة وذلك بالدخول على الموقع الرسمي للشحن. لعبة ببجي موبايل أصبحت عادة من العادات اليومية التي يقوم بها الإنسان، فالإنسان يأكل ويشرب ويعمل بالإضافة إلى أنه يلعب لعبة ببجي التي لا يستطيع الاستغناء عنها أو مرور يوم واحد دون استخدامها وهذا كله بسبب المتعة والحماس التي تغرسه داخل الأشخاص.
شراء شدات ببجي عن طريق الأيدي
يمكن لمحبي لعبة ببجي شراء شدات ببجي بواسطة الأيدي بهذه الطريقة:
- الدخول على الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي والمعروف بأسم موقع ميداسباي.
- البحث عن شحن شدات ببجي بواسطة الأيدي وتنشيطها.
- تحديد الباقة الخاصة بشدات ببجي.
- ثم كتابة الرقم التابع للأيدي واستكمال كل البيانات اللازمة.
- تحديد الدولة التي يسكن فيها المستخدم، والوسيلة التي سوف يتم سداد ثمن الشدات بها.
- بعد ذلك الذهاب إلى الصفحة الخاصة بالسداد وتسجيل كافة البيانات البنكية.
- تأكيد عملية الدفع والذهاب إلى اللعبة للتأكد من شحن الشدات الجديدة.
شحن شدات ببجي بواسطة الأيدي
هذه طريقة سهلة وسريعة يمكن عن طريقها شحن شدات ببجي بواسطة الأيدي midasbuy وذلك بعد تنفيذ الآتي:
- الذهاب بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني midasbuy هو موقع لشحن الشدات باستخدام الأيدي midasbuy.com
- أخذ نسخة من الأيدي التابع للمستخدم من داخل الحساب التابع لببجي موبايل.
- القيام بلصق الأيدي المنسوخ من موقع شحن الشدات في المكان الخاص به.
- الذهاب إلى كلمة “ok” للضغط عليها، في هذه الحالة يجب النظر أسفل خانة الأيدي لرؤية اسم المستخدم.
- تحديد وسيلة شحن الشدات بواسطة الأيدي والوسيلة المستخدمة في دفع قيمة الشدات.
- كتابة كمية الشدات المطلوب شحنها ووضعها في حساب المستخدم والتي تتوافق مع سعر الشدات الموجودة في الموقع الرسمي.
- الذهاب إلى باقة الشدات للضغط عليها، ثم الذهاب إلى كلمة “الدفع الآن” والضغط عليها أيضًا.
- تتغير الصفحة الموجودة أمام المستخدم حيث يجد نفسه أمام الصفحة الخاصة بإدخال البيانات الخاصة بدفع قيمة الشحن.
- تسجيل الرقم المدون في البطاقة المصرفية.
- تسجيل باسورد البطاقة المصرفية.
- كتابة الاسم الأول للمستخدم وكذلك الاسم الثاني.
- تسجيل الإيميل الخاص بالمستخدم.
- الذهاب إلى كلمة “ادفع الآن” للضغط عليها.
- سيتم خصم المبلغ من البطاقة البنكية آليًا.
- الذهاب إلى حساب المستخدم الخاص ببجي وهو متوفر في اللعبة نفسها.
- البحث عن الشدات الجديدة المشحونة والتأكد من أنها موجودة في حساب المستخدم بواسطة موقع midasbuy.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراء شدات ببجي عن طريق الأيدي PUBG UC على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.