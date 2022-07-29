نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منعاً للاختراق.. آبل تُطلق رسمياً تحديث iOS 15.6 بميزات رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة آبل الأمريكية بإطلاق أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS 15.6 للمستخدمين، وهذا النظام يضم العديد من الإصلاحات التقنية والأمنية، حيث قامت الشركة بإصدار التحديث لعدد من مستخدمي هواتف آيفون الأحدث، والتي من ضمنها سلسلة آيفون 13، وسينطلق خلال الأيام المقبلة لباقي الهواتف، ويأتي ذلك قبل أسابيع قليلة من إعتزام الشركة إطلاق نظام التشغيل الأحدث iOS 16، وأوضح موقع Laptop Mag أن التحديث يقدم الكثير من الإصلاحات لمعظم نقاط الضعف الأمنية، والتي تسمح للجهات الخبيثة بتنفيذ تعليمات برامج عشوائية.

مميزات تحديث iOS 15.6 الجديد من شركة آبل

كما أن التحديث يتضمن علاجاً لمعظم الثغرات التي تمنح التطبيقات القدرة على تثبيت نفسها داخل الأجهزة، وإصلاح العديد من الأخطاء التي تمنح المستخدمين تدمير الهواتف عن بعد، ويعالج التحديث الأخطاء التقنية التي قد تظهر أن مساحة التخزين ممتلئة في نفس ذات الوقت التي تكون فيه متاحة، بالإضافة إلى المشكلات التي تؤدي إلى إبطاء أجهزة برايل أو توقفها عن الإستجابة.

يعالج تحديث iOS 15.6 بعض المشكلات في متصفح سفاري، حيث أنه قد تعود علامة تبويب إلى الصفحة السابقة، بالإضافة إلى أنه يضيف أيضاً ميزة جديدة لجهاز Apple TV، والتي تتيح لك إيقاف الألعاب الرياضية الحية وإرجاعها وتقديمها سريعاً، وقامت الشركة بإصدار تحديث iPad OS 15.6 لأجهزة آيباد، وذلك للقدرة على إيقاف لعبة رياضية مباشرة وإرجاعها وإعادة تشغيلها في التلفزيون، بالإضافة إلى إصلاح بعض الأخطاء في الإعدادات والبريد.

تم إطلاق تحديث macOS 12.5 لأجهزة ماك على تحديث لتطبيق التلفزيون وإصلاح الأخطاء في سفاري، ويتضمن الإصدار تحديث watchOS 8.7 لساعات آبل الذكية والتي تشمل تحسينات وإصلاحات أخطاء وتحديثات أمان مهمة، ويمكنك الحصول على تحديث iOS 15.6 من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم الدخول على عام ثم قم بتحديث البرنامج.

ومن خلال عملية التحديث الجديدة التي أصدرتها الشركة المصنعة لهواتف آيفون، والتي تمكنك من الحماية من عمليات الهاكرز والمتطفلين، وخاصة أنها تعمل على حماية نقاط الضعف الموجودة في الأجهزة خلال هذه الفترة، والتي يستغلها المتسللون من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السرية الخاصة بأصحاب الهواتف.