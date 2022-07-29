للمحترفين في ببجي اشحن حالا الموسم الجديد واستمتع بشدات مدى الحياة بهذه الطريقة

شحن شدات ببجي للمحترفين، يتنافس ملايين لاعبي ببجي حول العالم في آلاف المباريات يوميا، حيث يسعى كل منهم في فرض سيطرته على اللعبة وتحقيق النصر في نهاية المبارايات، وفي تلك الأثناء كذلك يريد التجديد من مظهره ومظهر الأسلحة التي يحارب بها، ومن أبرز وأسهل تلك الطرق التي تمنحك الكثير من الأسلحة والبدلات المميزة هي أن تكون محترفا في اللعبة، فإذا وصلت إلى مرحلة الاحتراف إليك هذه الطريقة التي ستمنحك الكثير من الشدات لمواسم إضافية طوال مدة لعبك في ببجي طالما أنهم يطبقون نفس السياسات المتبعة حاليا ولم يغيرونها.

شحن شدات ببجي للمحترفين

ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن كيفية شحن شدات ببجي فحسب، حيث أول خطوة للشحن ستكون من خلال موقع MidasBuy والذي يمكنك من الدفع فيه لمرة واحدة فقط للحصول على الشدات التي تلزمك لشحن الموسم الجديد وهي حوالي 330 شدة وهي ما ستدفعه في هذه المرة فقط، حيث ستمنحك تلك الطريقة عدد لا نهائي من شحنات الموسم إذا كنت من المحترفين في اللعبة، كل ما عليك هو شحن حسابك لمرة واحدة فقط واتباع الخطوات التالية للاستفادة من هذه الميزة.

كيفية الاستفادة من شحن موسم ببجي مدى الحياة

بعد شحن الموسم الجديد في لعبة ببجي ستحصل على هدايا إضافية وذلك عند تحقيق المهمات الأسبوعية التي تعرضها اللعبة، حيث أن اللعبة تقوم بطرح مهمات أسبوعية على مدار أربعة أسابيع، وتختلف كل مهمة عن الأخرى، وتحقيق تلك المهمات يمنحك هدايا طالما أنك تحقق نقاط الـ rp المخصصة، وسيظهر ضمن احد تلك الهدايا والعطايا من لعبة ببجي هو أن تحصل إما على نقاط شراء صناديق داخل اللعبة أو تريد الحصول على uc، وهنا يجب عليك اختيار اكتساب uc ففي نهاية الأسبوع الرابع وتحقيق المهمات الخمسين ستجد نفسك حصلت على 330 شدة مرة أخرى والتي ستمكنك من شحن الموسم التالي بدون دفع أي تكاليف مرة أخرى، وعليك بتكرار تلك الطريقة في كل موسم لتحصل على عدد لا نهائي من شحنات الموسم بدون دفع أي مصاريف زيادة مرة أخرى.