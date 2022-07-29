iphone 14 Pro Max مواصفات وسعر ايفون ١٤ برو ماكس المتوقعة في السعودية والإمارات ومصر وامريكا

هذه المقالة مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max ، الذي يعتبر هاتف من أفضل الهواتف الموجودة في شركة أبل لسنة 2022 ويوجد به كثير من المميزات ويوجد به شاشة كبيرة قياسها يوصل إلي 6.71بوصة، وفي هذه المقالة سوف أتحدث عن سعر ومواصفات هذا الهاتف الحديث.

سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة في السعودية والامارات ومصر وامريكا

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس

هذه الفقرة تعتبر من الفقرات التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون شراء ومعرفة مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس الذي يوجد به كثير من الإمكانيات.

وزن الهاتف مائة ستة وتسعون جرام.

ويوجد من هذا الهاتف أكثر من لون ومنهم اللون الأزرق والأبيض والأسود.

وهذا الهاتف مصنع من الزجاج في الشاشة الأمامية وأيضاً من الخلف.

وحجم شاشة هذا الهاتف 6.71 بوصة.

ويوجد في الهاتف من داخله بصمة الأصابع والتعرف على الوجه.

وهذا الهاتف يوجد منه أكثر من نسخة وكل نسخة يكون بها مساحة مختلفة، يوجد 128 جيجا ويوجد 256 جيجا

ويوجد أيضاً أعلى نسخة من هذه النسخ 512 جيجا.

ومساحة البطارية في الهاتف تصل إلى 3420 مللي أمبير.

ويوجد ميزة الشحن السريع في هذا الهاتف.

ويوجد أيضاً في الهاتف راديو وبلوتوث وكثير من الأشياء الموجودة في كل هاتف.

سعر ايفون ١٤ برو ماكس

هذه الفقرة أيضاً من الفقرات المهمة جداً لعدد كبير من الأشخاص الذين يهتمون بهواتف من شركة أبل وبعد معرفة مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 Pro Max .