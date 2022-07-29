شاهد بالصور كيفية شحن شدات ببجي 2022 اشحن حتى 19200 شدة

شحن شدات ببجي من الأشياء المميزة جدا التي يستهدفها محبي ولاعبي لعبة ببجي خاصة فئة الشباب صغير السن منهم، وتختلف أسبابهم إلا أنها تهدف إلى شئ واحد وهو التميز في اللعبة، حيث أن شحن الشدات يساعد في الحصول على الكثير من الأشياء المميزة في اللعبة مثل البدلات ذات الأشكال المميزة والمختلفة، فضلا عن شراء الصناديق التي تمنحك هدايا مختلفة، بالإضافة إلى أنه من خلال شحن شدات في لعبة ببجي يمكنك شحن الموسم الذي يتجدد كل أربعة أو خمسة أسابيع، والمميز في شحن الموسم أنه يجعلك تحصل على الكثير من الهدايا، والتي من بينها أصلا UC مجاني أو هدية من اللعبة حيث تمكنك من شحن الموسم مرة أخرى بدون دفع جديد.

كيفية شحن شدات ببجي

الخطوات سهلة جدا وبسيطة، فكل ما عليك هو البحث عن موقع MidasBuy في محرك البحث أو استخدام كلمة MidasBuy pubg shop وذلك للدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: