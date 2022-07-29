نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالصور كيفية شحن شدات ببجي 2022 اشحن حتى 19200 شدة في المقال التالي
شحن شدات ببجي من الأشياء المميزة جدا التي يستهدفها محبي ولاعبي لعبة ببجي خاصة فئة الشباب صغير السن منهم، وتختلف أسبابهم إلا أنها تهدف إلى شئ واحد وهو التميز في اللعبة، حيث أن شحن الشدات يساعد في الحصول على الكثير من الأشياء المميزة في اللعبة مثل البدلات ذات الأشكال المميزة والمختلفة، فضلا عن شراء الصناديق التي تمنحك هدايا مختلفة، بالإضافة إلى أنه من خلال شحن شدات في لعبة ببجي يمكنك شحن الموسم الذي يتجدد كل أربعة أو خمسة أسابيع، والمميز في شحن الموسم أنه يجعلك تحصل على الكثير من الهدايا، والتي من بينها أصلا UC مجاني أو هدية من اللعبة حيث تمكنك من شحن الموسم مرة أخرى بدون دفع جديد.
كيفية شحن شدات ببجي
الخطوات سهلة جدا وبسيطة، فكل ما عليك هو البحث عن موقع MidasBuy في محرك البحث أو استخدام كلمة MidasBuy pubg shop وذلك للدخول إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي وكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:
- افتح حسابك في لعبة ببجي، ثم ادخل لتنسخ رقم الـ ID الخاص بك وستجده بجوار صورتك بعد الضغط عليها.
- الخطوة الثانية هي الدخول إلى الموقع المذكور بالأعلى.
- أنشئ حسابا في موقع ميداس باي قبل أي شئ.
- يمكنك إنشاء حساب في الموقع عن طريق تسجيل الدخول بحسابك على فيسبوك، أو يمكنك تسجيل بياناتك بشكل يدوي وسيتطلب وجود بريد إلكتروني ضمن تلك البيانات.
- ادخل إلى الصفحة الخاصة بشراء الشدات وستجدها معنونة بكلمة شراء عند الدخول بالطريقة التي شرحناها بالأعلى.
- أول خانة سيتطلب منك إضافة رقم الـ ID فعليك بنسخه من اللعبة كما أوضخنا ووضعه في تلك الخانة، ثم أضغط حسنا ليظهر لك اسمك في اللعبة بالشكل الموضح والصحيح وهي خطوة هامة جدا.
- الخطوة التالية هي تحديد وسيلة الدفع المطلوب اختيارها للدفع بها ويوفر الموقع عادة في كل الدول ثلاث طرق دفع هي كالتالي:
1. الدفع بواسطة البطاقة البنكية حيث يمكنك اختيار أي بطاقة مدعمة للدفع اونلاين واستخدامها في الموقع.
2. الطريقة الثانية هي من خلال وسيلة One Card وهي أحد المواقع الوسيطة التي تقوم بالشحن فيها بشكل مباشر ثم تسحب منها رصيدك إلى موقع الشحن، وهذه الطريقة غير مفضلة، حيث ستكلفك المزيد من الأموال.
3. الطريقة الثالثة من خلال ما يسمى Pay By Mobile حيث يتم استخدام رصيد هاتفك هنا وهي أيضا مكلفة بالمقارنة مع الوسيلة الأولى.
- الخطوة التالية هي تحديد عدد الشدات التي تريد شراءها، فكل ما عليك هو اختيار الكمية واستكمال الخطوات.
- الموقع يمنحك مع كل عدد شدات تقوم بشحنها عدد شحن إضافي كما هو موضح بالصورة أعلاه.
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