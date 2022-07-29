طريقة تحميل لعبة GTA 6 الجديدة بجرافيك جديد ومغامرات جديدة وموعد نزولها المتوقع

طريقة تحميل لعبة GTA 6 الجديدة ، هنا فقط أفضل طريقة للحصول على كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6. بطريقة رسمية دون إعلانات منبثقة أو برامج خادعه. حيث انتشرت الكثير من الشائعات حول اللعبة التي ينتظرها عشاق الألعاب الإلكترونية حول العالم. تحديدا سلسة ألعاب جراند ثفت أوتو. وذلك من إطلاقها رسميا في عام 2002 على الأجهزة المكتبية (الكمبيوتر). وكانت تحمل اسم جراند ثفت أوتو فاي سيتي. كما كانت لعبة تعتبر محدودة بالمهام ومحدودة بشوارعها. واستمرت شركة روكستار في تقديم أفضل نسخ اللعبة وحتى جاتا 5 للكمبيوتر والبلاي ستيشن والإكس بوكس وكذلك الهواتف المحمولة. واليوم سوف نتعرف سويا على أسهل طريقة الحصول على تنزيل جراند ثفت أوتو 6 من خلال خطوات بسيطة ورسمية. فتابعوا معي التالي.

طريقة تحميل لعبة GTA 6 الجديدة

هناك طريقتين للحصول على Grand Theft Auto 6 المنتظرة وهما عن طريق روكستار أو حدى وكلاء شركة روك ستار مثل مواقع مثل أمازون وإيباي. وكلا الطريقتين رسمية بدون مشاكل. ولتتمكن من تنزيل لعبة GTA 6 يجب إتباع الخطوات التالية.

يرجى أولا فتح الحاسب الألي واتصاله بالانترنت.

كذلك يتم فتح متصفح جوجل كروم والبحث عن شركة روكستار.

ثم الدخول على موفع الشركة وتسجيل الدخول بالايميل المخصص لديك أو اتصاله مع حساب فيسبوك.

والآن يجب البحث عن طريقة تحميل لعبة GTA 6 الجديدة .

. ثم خيار الإصدار الذي سيعمل على الجهاز المتوفر لديك. حيث تزعم روكستار أن تشغل اللعبة على إكس بوكس وبلاي ستيشن 5 فقط.

بعد ذلك سيتم تحويلك إلى صفحة دفع اللعبة ويجب دفع قيمة اللعبة بالنظام المحبب لديك ومن أمن أنظمة الدفع هو الدفع بحساب باي بال.

بعد نجاح عملية الدفع سوف يتم تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 على الكمبيوتر. ثم نقل اللعبة للإكس بوكس أو البلاي ستيشن ثم تثبيتها والتمتع باللعب.

موعد تنزيل جراند ثفت أوتو 6 المتوقع

الأهم من طريقة تحميل لعبة GTA 6 الجديدة هو موعد نزولها رسميا على هذه الأجهزة. حيث من المقرر أن يتم إطلاق اللعبة منذ عام تقريبا. ولكن اللعبة حتى الآن لم يتم تطويرها بشكل كامل. حيث أن اللعبة بها تغييرات عديدة عن النسخ السابقة. ومن المفترض أن يتم الانتهاء من التطوير مطلع العام المقبل 2023. كما سيتم تجربتها في مقر الشركة على الأجهزة ومتوقع تنزيل جراند ثفت أوتو 6 في أول ثلاثة أشهر من العام المقبل 2023. كما يمكن حجز اللعبة الآن من الموقع الرسمي روكستار مثلما ذكرنا في الفقرة السابقة. وبعد توافر اللعبة رسميا سوف يتم إشعار المستخدمين لاستلام نسخهم الجديدة.

والآن عزيزي المستخدم لقد تعرفنا سويا على طريقة تحميل لعبة GTA 6 الجديدة كما تعرفنا أيضا على موعد تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 المتوقع. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.