نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديثات لعبة ببجي PUBG 2022 احصل على مزيد من المغامرة والإثارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الشركة القائمة على تطوير اللعبة شركة كرافتون بالكشف عن آخر تحديثات لعبة ببجي PUBG 2022، لتصبح اللعبة أكثر إثارة ومغامرة عن النسخة الأخيرة لها، ومن ضمن التحديثات الخاصة باللعبة إضافة الخريطة الجديدة ديستون “Deston” بالإضافة إلى عدد من الأسلحة والمركبات الجديدة المدهشة، والتي بكل تأكيد ستحظى بإقبال كبير من محبي ومستخدمي اللعبة الشهيرة حول العالم، فمع التحديث الخاص باللعبة 18.2 أصبحت الخريطة متاحة للاستخدام من خلال وحدات التحكم، لتصبح اللعبة الأكثر تشويقاً من بين هذا النوع من ألعاب المغامرة، حيث من خلالها يمكن الدخول بتجربة لعبة تتضمن 8 ضد 8 وفيما يلي تفاصيل خاصة بالتحديثات الأخيرة عن اللعبة.

آخر تحديثات لعبة ببجي PUBG 2022

إصدار اللعبة الأخير أصبح متاح عليه الخريطة المعروفة باسم Deston، والتي من خلالها تحقق تجربة لعب أفضل وأكثر تشويقاً من خلال إمكانية اللعب ب9 ضد 8، والتحديث الجديد يأتي بالعديد من الإضافات إلى وحدات التحكم الخاص باللعبة منها تحديث الإطارات الخاصة بها لمزيد من المرونة أثناء ممارسة اللعب.

مميزات التحديث الأخير للعبة ببجي PUBG 2022

الخريطة التي تم إضافتها للعبة تنقل اللاعب لعالم حيوي مليء بالعديد من المناطق المنتشر بها الجبال والسواحل مع مناطق بها أدوار عالية يستطيع اللاعب الصعود من خلال التسلق إليها والقفز بواسطة المظلات من الأعلى بكل أمان.

سيارة pillar car أصبحت متاحة والتي تعد أسرع سيارة بالإضافة إلى زوارق خاصة بالسير بالماء والأرض أيضاً.

مع التحديث الأخير يمكن للاعب الحصول على بندقية 012 صاحبة الأداء العالي والطلقات السريعة ومزودة بليزر مدمج ومزيل للتشويش.

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تحويل شدات لعبة ببجي بواسطة الأي دي

حتى يتمكن كل لاعب من تخطي الصعوبات التي يواجهها باللعبة، يستوجب عليه التعرف على الطريقة المتبعة والتي من خلالها يتم نقل الأوتاد يدوياً، حيث من خلالها يستطيع اللاعب الاستمرار لأطول فترة ممكنة داخل اللعبة على قيد الحياة بالرغم من مروره بمراحل صعبة منها الدخول بين ألسنة اللهب، ويتم ذلك من خلال شحن شدات ببجي من خلال مواقع إلكترونية موثوق منها والتي تعد قانونية لعدم التعرض للنصب والاحتيال، ويعد موقع oono أبرزهم كما أن طريقته سهلة للغاية تستوجب فقط مشاركة بعض الفيديوهات والصور والإجابة الصحيحة على بعضاً من الأسئلة، ثم يتم تحويل النقاط المتحصل عليها اللاعب إلى شدات لعبة ببجي.

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