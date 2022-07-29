نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخدام سناب شات ويب على الكمبيوتر بمزايا حصرية غير متوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الفترة الماضية تم إتاحة استخدام سناب شات ويب بعد سنوات من انتظار مستخدميه حول العالم لتفعيله من قبل الشركة، بالفعل سيحقق العديد من المميزات إلى جانب توفير إمكانيات من خلال الاستخدام على شاشة الكمبيوتر بدلاً من الهاتف، واليوم من خلال مقالنا سنتعرف على طريقة استخدامه الصحيحة خطوة بخطوة، بالإضافة إلى التعرف على المميزات التي تحققها النسخة الجديدة الخاصة بجهاز الحاسوب.

استخدام سناب شات ويب على الكمبيوتر

رسمياً أوضحت شركة سناب عن بدء تفعيل سناب شات ويب للكمبيوتر بشكل مباشر دون الحاجة إلى أي برامج لمحاكاة التطبيق على الجهاز، فقد أصبح بمقدرة المستخدمين من الدول العربية والعالم التواصل مع بعضهم البعض وتحقيق تواصل وتفاعل بناء من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت، فقد تم تفعيل تلك الخدمة من قبل الشركة القائمة على إنتاج التطبيق بعد سنوات كثيرة من إطلاق التطبيق على الهواتف الجوالة وحقق نسب تحميل عالية خاصة بدول الخليج العربي حيث يعد التطبيق أحد التطبيقات الرئيسية التي يتم استخدامها بشكل يومي مثل تطبيق الواتساب.

طريقة استخدام سناب شات ويب

مستخدمي التطبيق بإمكانهم الآن الاستفادة من كافة مميزات الدردشة المتوفرة من خلال تطبيق Snapchat، من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، فقط عليهم الاتصال بشبكة الإنترنت والانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي للمستفيد، مع العلم أن عملية تسجيل الدخول تتم من خلال متصفح جوجل فقط ثم البدء في استخدام التطبيق والتفاعل مع الأصدقاء.

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مزايا استخدام تطبيق سناب شات ويب

من خلال استخدام النسخة الخاصة بالكمبيوتر لتطبيق سناب شات يتم توفير عدد من المزايا التي يرغب بها الكثير من مستخدمي التطبيق، أهمها الدردشة مع الأصدقاء من خلال شاشة الحاسب الآلي لأداء أفضل وتجربة فعالة عن استخدام شاشة الهاتف الصغيرة بالمقارنة مع شاشة الكمبيوتر، حيث يحتاج فقط إلى الاتصال بالإنترنت والبدء في تحقيق تواصل فعال مع الأصدقاء كما أنه يمكن تبادل الصور والفيديوهات والاستمتاع بالتطبيق.

من خلال الكمبيوتر وبواسطة نسخة سناب شات الجديدة يمكن القيام بالمكالمات الصوتية إلى جانب مكالمات الفيديو، مع استخدام أفضل الفلاتر التي تحسن كثيراً من جودة الصورة، حيث تعتبر مكالمات الفيديو أفضل المميزات التي يوفرها التطبيق للمستخدمين للتواصل مع الأصدقاء من كافة دول العالم.

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