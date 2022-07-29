نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف samsung Galaxy A34 إنطلاق الوحش الكوري الجديد من سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق سلسلة هواتف سامسونج جالكسي العملاقة بانتظار لحظة طرح الشركة الكورية الرسمي للهاتف الجديد كلياً هاتف samsung Galaxy A34، بتصميم جذاب وعصري كعادة سامسونج من المتوقع أن تغزو الشركة الأسواق بهاتفها الجديد بسعر مناسب لكافة الفئات، فدائماً ما تقدم الشركة لمستخدمي الهواتف الذكية مواصفات جبارة مقابل سعر مناسب لتتصدر قائمة مبيعات هواتف الأندرويد الخاصة بالسوق العربي، ومن خلال السطور التالية نتعرف على مواصفات الهاتف بالإضافة إلى سعر البيع الخاص به في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات الهاتف الجديد من سامسونج samsung Galaxy A34

وفقاً لبعض التقارير التقنية فإن أبعاد الهاتف الجديد من سلسلة سامسونج جالكسي هي 76.5/163.2/8.5 ملم، ووزنه يصل إلى 203 جرامات.

وهيكل الهاتف مقاوم للماء والغبار والأتربة وكعادة الشركة صاحبة أفضل نوع شاشة هواتف ذكية، تم تزويد الهاتف بالتطور الجديد من شاشة OLED بمقاس مناسب يبلغ 6.6 بوصة، وتردد الشاشة 120 هرتز، بمعدل سطوع حوالي 525 شمعة/م.

هاتف Galaxy A34 يدعم إدخال 2 شريحة اتصال بالإضافة إلى منفذ خاص بسماعات الأذن 3.5 ملم، ومنفذ USB-C خاص بالشحن إلى جانب نقل البيانات، وشريحة خاصة بالدفع الإلكتروني NFC.

معالج الهاتف MediaTek Dimensity 8100.

مواصفات كاميرا الهاتف الجديد samsung Galaxy A34

مزود بأربع كاميرات خلفية يتوسطها فلاش بإضاءة عالية وقوية، دقة الكاميرا الأولى تبلغ 50 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل ودقة الكاميرا الرابعة والأخيرة تبلغ 2 ميجا بيكسل، بالنسبة لدقة الكاميرا الأمامية تبلغ 16 ميجا بيكسل لتصوير أدق الصور السيلفي وبأعلى جودة ممكنة.

بطارية الهاتف مناسبة للاستخدام الشاق على مدار اليوم حيث تبلغ 6000 مللي أمبير، مع الدعم الكامل للشحن السريع.

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السعر المتوقع لهاتف samsung Galaxy A34

الهاتف يأتي بإصدارين الأول صاحب ذاكرة داخلية تبلغ 256 ميجا بايت/ 8 رام جيجا بايت، والإصدار الثاني من الهاتف صاحب ذاكرة تخزينية تبلغ 128 ميجا بايت /6 رام جيجا بايت.

من المتوقع أن يتم يبلغ سعر بيع الهاتف الجديد من سامسونج حوالي 300 دولار أمريكي، والسعر المقترح بالدول العربية ما يعادل السعر العالمي للهاتف، ويأتي بأربع ألوان مختلفة هما الأبيض والأسود والخوخي والأزرق السماوي.

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