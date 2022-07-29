نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة قراءة رسائل الواتساب المحذوفة بدون برامج بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتساب أحد أهم التطبيقات المستخدمة من قبل الأشخاص على مدار اليوم، ويرغب البعض في قراءة رسائل الواتساب المحذوفة حتى في حالة تراجع الراسل عن إرسالها والقيام بمسحها على الفور بعد وصولها لهاتف الشخص المستلم لها، حيث ينتاب الفضول لدى كثير من الأشخاص للحصول على مضمون الرسائل المحذوفة، وهناك طريقة فعالة بدون استخدام برامج يمكن من خلالها التوصل للهدف المطلوب، وخلال السطور التالية نوضح الخطوات المتبعة لقراءة الرسائل التي تم مسحها.

قراءة رسائل الواتساب المحذوفة بدون برامج

خاصية النسخ الاحتياطي أحد الأساليب المتبعة لقراءة الرسائل حال تم حذفها، على أن يتم تفعيل ميزة النسخ من قبل صاحب الحساب الخاص بتطبيق الواتساب، وعلى المستخدم اتباع ما يلي من خطوات للوصول مرة أخرى إلى الرسائل التي تم حذفها من الشخص المرسل:

في البداية يتم الانتقال إلى التطبيقات ومسح برنامج الواتس من الهاتف من خلال إلغاء تثبيته. يتم تحميل تطبيق واتساب مرة أخرى وتثبيته وتسجيل الدخول بنفس الرقم والبدء في تفعيل التطبيق. عند تفعيل التطبيق يتم النقر على استعادة النسخة الاحتياطية. الآن ستجد على هاتفك كافة الرسائل بالإضافة إلى الرسائل المحذوفة والتي لم تتم قراءتها.

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استرجاع رسائل الواتساب بواسطة ملفات النظام

في حالة عدم تفعيل خاصية النسخ الاحتياطي يمكن استرجاع رسائل الواتساب المحذوفة قبل قراءتها على الهاتف من خلال ملفات النظام دون الحاجة لأي برامج أخرى، والتي تتم من خلال تطبيق الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى مدير الملفات المتواجدة على الهاتف. يتم الانتقال إلى ذاكرة تطبيق الواتساب والتي تحميل أيقونة التطبيق. يتم النقر على مجلد الواتساب. قم بالضغط على الملف الخاص بالبيانات. في حال عدم تواجد الملف يمكنك إظهار كافة الملفات من خلال أعلى الصفحة.

استرجاع الرسائل المحذوفة من واتساب للآيفون

ليتم تحقيق ذلك عبر جهاز الآيفون لابد من تحميل برنامج دكتور فون ريكفري، ثم البدء في تنفيذ الخطوات التالية بشكل صحيح:

يتم الانتقال إلى تطبيق دكتور فون ريكفري بعد أن تم تثبيته على جهاز الآيفون. بعد ذلك يتم الضغط على كلمة استرداد. قم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك بجهاز الآيفون. يتم الانتقال إلى مرفقات الواتساب واضغط على بدء المسح. لاحظ ما يتم ظهوره على الشاشة ويمكنك الآن حفظ كافة الرسائل المقروءة والغير مقروءة على الهاتف والكمبيوتر في وقت واحد.

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