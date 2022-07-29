ضع بطارية الهاتف واللاب توب في الثلاجة لهذا السبب

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عمر شويل - جدة ضع بطارية الهاتف واللاب توب في الثلاجة .. نسمع الكثير من النصائح بشأن طرق سهلة وبسيطة من أجل إصلاح بطارية الهاتف المحمول التالفة أو الغير منضبطة وكذلك بطارية اللاب توب بطريقة منزلية بسيطة ومنهم من يجعلك تضعها في الثلاجة دون أن يشرح لك سواء أكان هذا نافعًا أم ضارًا بالبطارية وكذلك هل هذا يؤثر على كفاءتها أم لا فالكثير من العوامل التي يمكنها أن تقلل من العمر الافتراضي للبطارية سواء الخاص باللاب توب أو الهاتف ويلجأ الأشخاص بعدها لشراء بطاريات جديدة لكن دعنا نتعرف أولًا على سبب وضعها في الثلاجة.

ضع بطارية الهاتف واللاب توب في الثلاجة

هنالك طريقة قد تكون مفيدة من أجل الحفاظ على سلامة بطاريتك وإصلاح عيوبها وإذا كانت تالفة تردها إليك تعمل بشكل جيد .

وكذلك عودتها كالحديثة في الكفاءة والوقت وهذه الطريقة أن تقوم بإحطار البطارية ووضعها في كيس محكم القفل .

ووضعها في فريزر الثلاجة لـ 12 ساعة متواصلة وبعدها تقوم بإخراج الكيس من الفريزر وتكرار تلك العملية من 3 أو 4 مرات.

وفي الأخيرة ستلاحظ أن البطارية تدوم معك فترة طويلة ويمكن عمل ذلك أيضًا في بطارية اللاب توب وليس الهاتف فقط .

ولكن عليك الحذر أن بعد تجاوز الـ 12 ساعة قد تفاجئ بتلف البطارية إذا أنها تحتوي على كيماويات تؤدي إلى تآكل الجدار الخارجي.

حافظ على بطارية الجهاز

وإذا كنت تبحث عن طريقة مثالية تحافظ لك على بطارية الجهاز سواء أكان هاتف محمول أو لاب توب لا تقوم بإطفاء الهاتف عدة مرات.

لأن هذا يستهلك قدر من الطاقة وإذا كنت تريد أن تغلقه يفضل عدم تشغيله مباشرة سواء في فترات النوم .

أو الأماكن التي تحتوي على شبكة فهذا يحفظ عمر البطارية الخاصة بك وإذا كان هناك مكان لا يوجد به تغطية للشبكة .

فهنالك الكثير من المعتقدات الخاطئة التي تخص بطاريات الهواتف المحمولة والتي يظنها الكثير من الأشخاص .

فيفضل وضع الهاتف على وضع الطيران او إغلاقه لأنه يظل يبحث عن شبكه وهذا يجعله يفقد الكثير من الطاقة .

وابتعد عن فكرة ترك البطارية تعمل حتى تنتهي بالكامل وبعدها تقوم بشحنها وذلك لأنها مصنوعة من الليثيوم.

وهذه المادة يجب أن يتم شحنها باستمرار ومبكرًا قبل انتهاء الشحن وعليه لابد من عدم الانتظار من الإفراغ الكامل للبطارية .