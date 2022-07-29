طريقة لمعرفة أي شخص نشط على سناب شات

يوفر سناب شات مجموعة من المميزات التي لا توفرها التطبيقات المشابهة الأخرى. فعلى سبيل المثال يخطرك لو قام أي مشترك بالتقاط لقطة الشاشة في دردشة بينكما، أو إذا أعاد تشغيل لقطة. وعلى عكس التطبيقات الأخرى، مع ذلك لا يحتوي سناب شات على مؤشر يشير إلى أن المستخدم نشط ومتواجد على التطبيق، على عكس مثلا الفيسبوك يعطي فقاعة خضراء بجوار ملف تعريف المستخدم. لحسن الحظ، هناك طريقتان لمعرفة ما إذا كان شخص ما نشطًا على التطبيق. ستناقش هذه المقالة جميع الطرق المختلفة للتحقق مما إذا كان المستخدم نشطًا على Snapchat.

كيفية التحقق لمعرفة ما إذا كان شخص ما نشطًا على Snapchat من الخريطة

تخبرك Snap Maps بمكان وجود أصدقائك عند استخدام التطبيق. ومع ذلك، بناءً على تكوينات الخصوصية لأصدقائك، قد لا تتمكن دائمًا من عرض مواقع أصدقائك على الخريطة. ويجب أن تكون قادرًا على تحديد آخر مرة استخدم فيها الشخص Snapchat ومكان وجوده أثناء اتصاله بالإنترنت إذا لم يكن يستخدم وضع الشبح، الذي يخفي موقعه في جميع الأوقات. يمكن للمستخدمين أيضًا منع التطبيق من الوصول إلى مواقعهم تمامًا. وطالما أن تطبيق Snap Maps مفتوح، فسيتم تحديث موقعك بانتظام حتى تضعه في Ghost Mode أو تعطل خدمات الموقع. يمكن استخدام هذه الميزة لتحديد مكان وجود شخص ما ومتى يكون متصلاً بالإنترنت.

طريقة معرفة اذا كان الصديق نشط على سناب شات عبر الخريطة

ابحث عن صديقك على خرائط Snap. من الخريطة، حدد Bitmoji الخاص بهم. تحت اسمهم، سترى شريط الحالة الرمادي. هناك عدد قليل من الرسائل المختلفة التي يمكنك رؤيتها: “تمت مشاهدتها الآن” أو “شوهدت منذ XXm” أو “شوهد آخر مرة”، اعتمادًا على المدة التي مضت على تسجيل الخروج. تشير عبارة “Seen Now” إلى أنهم متصلون حاليًا بالإنترنت في مكان معين.

طريقة معرفة إذا كان صديقك نشط على سناب شات من خلال الدردشة