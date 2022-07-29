نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخر تحديث مميزات و عيوب ايفون 14 برو ماكس الجديد iPhone 14 Pro Max المتوقعة في الأسواق في المقال التالي

هاتف ايفون 14 بروماكس يعتبر أفضل هاتف ذكي في سلسله اوبو 2022 ويحمل العديد من المميزات ويتميز بالنسخة الأعلى من حيث السعر والمواصفات بشكل عام بينما يتميز بشاشة كبيرة مقاس الشاشة 6.71، ويعمل بواسطة معالج A16 Bionic وأطلقت الشركة أبل الأمريكية نسخة رسميه لهاتف ايفون 14 بروماكس، الشركة تقرر طرحه في الاسواق خلال الفترة المقبلة وبه مميزات كثير هاتف ايفون 14 بروماكس لا توجد في اي هاتف تم تصنيعه سابقاً وبه المميزات كثير. مواصفات هاتف ايفون 14 بروماكس به كاميرا خلفيه كبيرة بدقة 48 ميجابيكسل وذلك بحسب احدث بيانات صدره عن شركة أبل. كما يعتبر حجم الهاتف 6.7 بوصة. وميزة الهاتف انه مصنوع من زجاج قوي، بينما يحتوي على اطار من الألومنيوم لحماية الهاتف. بينما يدعم جميع الجيل الثالث والرابع والخامس، ويتميز بمساحة شاشة 6.72 بوصة. تقنيه الشاشة ايفون 14 بروماكس وتتميز بجوده الوان عالية. يتميز بجوده كاميرا خلفيه عالية وهناك كاميرا اخرى تتميز بعزل وواحدة للمساحات الشاسعة. ليس له حواف جانبيه، بينما تصل الكاميرا بهاتف ايفون 14 بروماكس بتنقيه 8K. بينما يتميز ايفون 14 بروماكس بمساحة عالية قد تصل إلى 2تيرابايت. ويتميز بإصلاح بعد الأخطاء في الإعدادات والبريد و متصفح سفاري. المساحة الداخلية للهاتف ايفون 14 بروماكس هي 128جيجابايت. سعر الرامات في ايفون 14 تصل إلي 8 جيجا. ما هي عيوب ايفون 14 بروماكس يعتقد ان الهاتف ايفون 14 بروماكس لن يدعم بصمه الوجه. ربما تأخذ الكاميرا الأمامية نسبه كبيره من مساحه الشاشة ايفون 14 بروماكس. مساحه بطاريه الهاتف قد تصل 4500مللي أمبير وهذه سعه منخفضة. شاحن الهاتف ايفون 14 بروماكس ليس بالسرعة الكافية 20واط فقط، بينما هناك هواتف تصل إلى سرعه شحن 120واط. الهاتف ليس يوجد به وصله AUX. وما زلنا نتابع معكم عن موعد طرح ايفون 14 بروماكس في الأسواق وشركة أبل تتم إطلاق الفئه الأولى من الهواتف هو هاتف ايفون 14 بروماكس خلال فبراير 2023 بينما حتي الآن لم تعلن شركه ابل عن اسعار ايفون 14 بروماكس. عمر شويل - جدة اخر تحديث مميزات و عيوب ايفون 14 برو ماكس الجديد iPhone 14 Pro Max المتوقعة في الأسواق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اخر تحديث مميزات و عيوب ايفون 14 برو ماكس الجديد iPhone 14 Pro Max المتوقعة في الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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