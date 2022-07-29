نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس iphone 14 pro max المتوقعة في السعودية والامارات ومصر وامريكا في المقال التالي
الشركة الأمريكية أبل ستقوم بتنزيل أحدث إصدار لها من هاتفها الشهير آيفون حيث هذا الإصدار هو آيفون 14 برة ماكس والذي ينتظر الكثير صدوره في الأيام القادمة لاقتنائه والاستمتاع بكافة مميزاته لما يحمله من مواصفات مميزة.
مواصفات ايفون 14 برو برو ماكس iphone 14 pro max وتوقعات سعره في جميع الدول
متى يتم تنزيل هاتف آيفون 14 برو max في الأسواق؟
يتساءل العديد عن الوقت الذي ستقوم فيه شركة آبل بتنزيل آخر إصدار لها ليُصبح في متناول الجميع وقد قالت بعض المصادر الموثوقة داخل الشركة أنه:
- موعد طرح آيفون 14 برو ماكس في الأسواق في شهر سبتمبر القادم وأيضا شهر أكتوبر.
- أما الأخبار المؤكدة فتشير إلى أن 13 سبتمبر هو الميعاد الحقيقي لطرح الهاتف في الأسواق.
مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس
هناك بعض المواصفات لهاتف آيفون برو max يمكن التعرف عليها ومنها:
- شاشة الهاتف عبارة عن 6.7 بوصة أي بمعدل 120 هرتز.
- تتميز شاشة الهاتف بأنها مصنوعة من زجاج السيراميك الذي يقاوم الخدش.
- تم تزويد الشاشة بطبقة تقاوم الزيت والماء وبصمة الإصبع و الأتربة.
- يحتوي الهاتف على سعة الذاكرة الداخلية مختلفة حيث يبدأ من 128، 256 ، 512 جيجا بايت وواحد تيرا بايت.
ذاكرة الهاتف العشوائية حوالي 6 جيجا بايت.
سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات
يتم تحديد سعر الهاتف في كل دولة على حدى حيث إن سعر الهاتف داخل الولايات المتحدة هو:
يتراوح ما بين 1100 و 1400 دولار، مثلًا سعر الهاتف الذي يحمل 256 جيجا بايت هو 1099 دولار.
- أما سعر الهاتف الذي يحمل 512 جيجا بايت هو 1200 دولار.
وسعر الهاتف الذي يحتوي على واحد تيرا بايت هو 1400 دولار.
- أما سعر الهاتف في دولة السعودية فهو:
سعر هاتف آيفون برو ماكس والذي يحتوي على 256 جيجا بايت هو 5100 ريال.
أما الذي يحتوي على 512 جيجا بايت هو 5700 ريال.
- وسعر الهاتف في دولة مصر هو:
24 ألف جنيه هو سعر نسخة 256 جيجا بايت.
و 28 ألف جنيه هو سعر نسخة 512 جيجا بايت.
- و في دولة الإمارات وصل سعر الهاتف إلى:
نسخة 256 جيجا بايت هو 4700 درهم.
نسخة 512 جيجا بايت هو 5120 درهم.
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