نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توصيل الهاتف بالتلفاز لاسلكياً توصيل الموبايل بالتلفزيون طرق مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توصيل الهاتف بالتلفاز بدون كابل هو موضوعنا اليوم لأنه يهم الكثيرون الذين يريدون توصيل الهاتف بدون سلك، لأن الكابل يسبب المصاعب فأكبر مشكلة هو عدم بعدك عن الشاشة بقدر المستطاع، وفي حالة لديك أطفال يمكن أن يسقطوا الهاتف أو تعرقلوا في السلك ولكن التوصيل بدون سلك التحكم المباشر بالهاتف في أي مكان بكل سهولة و سنوضح لكم الطرق التي يمكنكم فيها عرض شاشة الموبايل بالتلفزيون لاسلكياً.

طرق توصيل الهاتف بالتلفاز بدون كابل

يوجد طرق عديدة لتوصيل الجوال لاسكلياً عبر شبكة الواي فاي وتقنية لاسلكية مميزة توجد في جميع الهواتف أو ببعض البرامج سنوضح لكم في الأسفل عبر السطور القادمة الأمر لا يحتاج فني وخبير الأمر سهل ولا يوجد تعقيد ولا مشقة عليك.

شبكة الواي فاي:

لكي يتم توصيل الجوال بالتلفاز بدون سلك يجب أن يكون هاتفك ذكي يستطيع الاتصال بالواي فاي ويكون إشارته قوية مع وجود نفس الميزة في التلفاز أو شاشة التلفزيون لكي يتم الاتصال بينهم بكل سلاسة.

تقنية ارسال لاسلكية .

تقدر عزيزي وعزيزتي الاتصال بالتلفاز بدون كابل عبر تقنية Screen Mirroring وتكون متوفرة في جميع الهواتف الذكية الحديثة أو يمكنك الاعتماد على الاتصال عبر البرامج التي سنتحدث عنها مع توضيح جميع الخطوات اللازمة لتوصيل الجوال بدون كابل مع التلفاز.

توصيل هاتف الاندرويد مع التلفزيون بدون كابل

التقنية التي نعتمد عليها هي Screen Mirroring وتكون متوفرة في جميع الهواتف الذكية ومن الممكن أن تأتي بأسماء مختلفة في بعض الهواتف حسب نظام ونوع التشغيل والواجهة لكل شركة هواتف ذكية:

انزل شريط الاشعارات ابحث عن كلمة Cast

من الممكن عدم ظهوره عبر الشريط فقم بالبحث بشكل جيد يمكن أن تجده عبر خيار داخل خيار.

سيفتح لك نافذه ابحث عن اسم الشاشة أو التلفزيون.

قم بالاتصال عبر شبكة الواي فاي ثم كرر نفس الاتصال عبر الهاتف.

البحث عن تقنية screen mirroring في الاعدادات

خيار Cast عدم ظهوره في مركز الاشعارات ، هذا لا يعني أن التقنية ليست متوفرة في هاتفك ولكن عند البحث عبر الإعدادات ستجدها في الداخل. قم بالدخول الى الاعدادات Settings . اذهب إلى خيار الاتصال و المشاركة Connecting And Sharing. فتح خيار الشاشة اللاسلكية Wireless Display . قم بالتفعيل سيتم تفعيله عبر تشغيل اللون الأزرق. سوف يتم البحث عن اسم الشاشة أو التلفاز انتظر النتيجة وقم بالاتصال.

توصيل هاتف الاندرويد مع التلفزيون عبر Google Home App

يمكنك التوصيل في حالة كان متوفر لديك تطبيق Google Home على التلفزيون الذكي

وهذا جيد بأن التلفاز يمتلك أندرويد tv.

وهذا جيد بأن التلفاز يمتلك أندرويد tv. قم بتحميل تطبيق Google Home على الهاتف الذكي .

افتح التطبيق وابحث عن خيار Cast My Screen

قم بالبحث عن اسم جهاز التلفزيون .

انتظر النتيجة وقم باختياره .

سيتم التوصيل بين الجهازين.

كيفية توصيل الايفون على التلفزيون لاسلكيا

هواتف الايفون تستطيع الاعتماد عليه والاتصال بالتلفاز عبر نظام تشغيل Apple TV والذي يتم دعمه في جميع هواتف الاندرويد وإليك الخطوات ليتم الاتصال بشكل صحيح:

من خلال الايفون او جهاز الايباد الاتصال بشبكة الواي فاي المتصلة بها نفس التلفزيون. اسحب شريط الإشعارات في الأعلى وقم بالبحث عن تقنية Screen Mirroring واضغط عليها. ستجد اسم شاشة التلفزيون على الهاتف. قم بإختيارها واتصل بها.

توصيل الهاتف مع الشاشة عبر كروم كاست

إذا لم تمتلك تلفزيون أو شاشة تلفاز ذكية سمارت فعليك إما التوصيل عبر الكابل وهذا صعب لدى البعض أو عليك بعض التكلفة وقم بشراء جهاز Chromecast ليتم الاتصال بنجاح.