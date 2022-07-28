اشتري الآن جوال أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط شهريا لمدة 36 شهرياً

تعتبر الهواتف من أكثر الأشياء التي يهتم بها العديد من الأشخاص ويهتموا بشراؤها، وتعتبر هواتف أبل من أكثر الهواتف تداولاً منذ القدم، حيث أنها تتسم بالعديد من المميزات التي لا تكون موجودة في أي من الأجهزة الأخرى، ويتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية شراء أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط دفع 100 ريال فقط شهرياً، سنتحدث عنها في السطور التالية عن كيفية شراء أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط.

أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط

يعتبر هاتف أيفون هو حلم العديد من الطبقات، ولكن يوجد أشخاص كثيرين لا يتمكنوا من شراء هذا الجهاز مرة واحدة، ويبحثوا دائماً عن مكان يمكنه التقسيط لهم بنسبة بسيطة شهرياً، وسوف نجد كل هذه المميزات في مكتبة جرير التي تعتبر من أفضل الأماكن التي يمكنها تقسيط معظم الأجهزة بمبالغ مالية لا تتعدي 30 ألف ريال سعودي، وتختلف لديهم فترات السداد فمن الممكن أن تصل إلي سنتين حسب الاتفاق.

الأوراق المطلوبة للشراء من مكتبة جرير

هناك بعض الأوراق التي يجب توافرها لدي الشخص التي يتقدم للشراء من مكتبة جرير، يجب توفير هذه المجموعة من الأوراق لدية وهي:

لابد من أن يتوافر لدي الشخص مجموعه من الأوراق التي تضمن له حق السداد شهرياً، حتى تتمكن المكتبة من التقسيط له.

من الممكن الاستبدال أو الاسترجاع للجهاز التي تم شراؤه، ولكن بشرط أن يكون من مكتبة جرير فقط ولا يمكن عمل هذه العملية من أي مكان آخر.

ومن الممكن اختيار نظام السداد المناسب لك بداية من 6 أشهر ومن الممكن أن تصل إلي 24 شهر.

ولا يسمح بصرف منتجات أكثر من 3000 ريال سعودي، حتى تضمن أحقيتها في السداد.

وتعتبر هذه الخدمة من أهم الخدمات التي قدمتها مكتبة جرير للعديد من العملاء في المملكة العربية السعودية، حتى تمكنهم من شراء جميع احتياجاهم من هذا المكان بكل سهولة كل ما عليك هو اختيار الجهاز المناسب لك، واختيار نظام السداد التي يصلح لك، مع العلم أنه لابد من تقديم الأوراق التي تثبت مبلغ دخلك الشهري.