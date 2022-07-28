نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تشغيل لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد ومميزات GTA: Vice City في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل جاتا فايس سيتي للاندرويد ، لعبة GTA: Vice city هي سلسلة أخرى من ألعاب GTA. التي سيذهب فيها توني فيرساتي إلى المدينة، كما أنه اللعبة مستوحاه من حقبة الثمانينيات البعيدة من القرن الماضي، وتوني في لعبة GTA V للاندرويد سوف يخوض مغامرات عظيمة. كما أن اللعبة لا توجد بها قيود على الإطلاق. كذلك – إذا كنت تريد – سوف تقوم بالقيادة على أي من السيارات التي تعجبك كذلك يمكنك أن تستمتع بالمناظر الخلابة التي تفتح أمامك أو يمكنك تحديد وضع إكمال المهام أو البحث عن المغامرة وللمزيد من المعلومات عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city فتابعونا.

تشغيل لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد

في لعبة GTA Vice City للاندرويد سوف تجد مدينة ضخمة يعيش فيها المواطنين الملتزمين بالقانون فقط وفق القواعد والقوانين. الجميع ملتزم بالقوانين باستثناء البطل حيث أنه لا توجد قوانين للبطل. بعدما تقوم بأكمال المهام الصعبة. والتي يرتبط معظمها بأفعال اللصوص والعصابات واجتياز الممرات للمهمات العابرة. كما أن الشخصية الرئيسية هي تومي فيرسيتي كما أخبرناكم في مقدمة المقالة. وهو رجل أُطلق سراحه مؤخرًا من السجن. وهذا من أجل كسب المال وكسب الاحترام. كذلك شخصية “تومي” تبدأ في تنفيذ الأوامر في تشغيل لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد من السلطات المؤثرة وفي نفس الوقت لا يتم رفض أداء المهام الجانبية.

منذ أن ينتهي تومي من المهام الواردة في Grand Theft Auto: Vice City سوف يتعين عليك أن تخرق القانون وان تستعد للمطاردة من قِبَل الشرطة. صحيح أن هذا الاهتمام يمكن أن يهدأ قليلاً عن طريق رشوة نقدية صغيرة. ولكن لا يزال عليك ألا تنسى أنك ستدفع الكثير. إذا ذهبت للسجن لكي يتم إطلاق سراحك فستحتاج لمبلغ أكثر قليلاً عن الرشوة العادية. كما أنه لن يتم احتساب المهمة إذا تم إنجازها في وقت السجن. كما أن لعبة gta 5 للاندرويد تم تصميم الشخصيات التي فيها ونماذج السيارات والهياكل بتفصيل كبير.

مميزات لعبة Grand Theft Auto: Vice City

من مميزات Grand Theft Auto V 5 للاندرويد أنه يمكنك أن تسرق أي سيارة تريدها ثم تقوم بالقيادة في شوارع المدينة أو استكشافها بشكل مفصل سواء سيرًا على الأقدام أو عن طريق القيادة في المدينة. في لعبة Grand Theft Auto: Vice City يتوفر أي نوع من وسائل النقل للحركة. وذلك يشمل الطائرات وعدة أنواع مختلفة من الأسلحة. كما أن جزء من المهام التي يتلقاها يجب أن يتم استكمالها أما الباقي من المهام فالبطل حر في القيام بها متى شاء.

سوف يتسبب جزء GTA Vice City في حنين ممتع للأجزاء التي تم أُصدرت قبل ذلك من السلسلة. بالإضافة إلى ذلك لم تتمكن نسخة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد المحمولة وعلى مر السنين من الاحتفاظ بجميع مميزات الأجزاء التي كانت تنزل على “الكمبيوتر” الذي تم إصدارها مسبقًا. كما أن اللعبة تمتلك شكل كبير من الحبكة في القصة. كما أن الرسوميات واقعية لدرجة أنه من السهل أن نفقد مسار الوقت. وفي الفقرة التالية يمكنك تنزيل لعبة Grand Theft Auto: Vice City لنظام Android.

طريقة تنزيل لعبة Grand Theft Auto للاندرويد

بعد مقالاتنا الفائتة عن تشغيل لعبة grand theft auto liberty city stories و تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و تشغيل جراند ثفت أوتو 5 وفي الفقرة الآتية سوف نطلعكم على تشغيل لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد فتابعونا :

بعد أن اتصلت بالواي فاي في الهاتف تقوم بالدخول على جوجل بلاي أو ابل ستور حسب جوالك.

في مؤشر البحث نكتب جراند ثفت أوتو وننتقل لصفحة اللعبة ثم نضغط تثبيت.

وننتقل لصفحة اللعبة ثم نضغط تثبيت. حسب تغيير سعر العملة من دولة لأخرى فتتغير سعر العملة ولكن في مصر تبلغ القيمة 94 جنية مصري تقريباً.

وفي نهاية المقالة نرجو أن نكون قد أفدناكم عن تشغيل لعبة جاتا فايس سيتي للاندرويد و لعبة Grand Theft Auto: Vice city فتابعونا.