واتساب يتيح ميزة جديدة لتجنب الأشخاص المزعجين

توجد بعض الأشياء التي تزعج الأشخاص وتسبب لهم الإحراج على تطبيق واتساب، لذا فإن الشركة المسؤولة عن التطبيق تسعى دائماً إلى تطويره بشكل مستمر، وإضافة الكثير من المميزات الكثيرة التي تجذب العديد من المستخدمين، وتحل الكثير من المشاكل، وخاصة بعد زيادة الأشخاص المزعجين على التطبيق، وأصبح إخفاء الحالة على النت أو إخفاء خاصية متصل الآن الحل الأمثل للهروب من الأشخاص المزعجين خلال الفترة القادمة

واتساب يتيح لك إخفاء خاصية “متصل الآن”

أوضح موقع mashable أن تطبيق واتساب يضيف تحديثاً جديد لنظام أندرويد، والذي يحمل إصدار رقم 2.22.16.11، وهذا التحديث يضيف ميزة جديدة تمنحك القدرة على إخفاء حالة الاتصال الخاصة بك على الإنترنت، كما ذكر موقع WABetaInfo أن حالة الاتصال الخاصة بك تظهر أعلى نافذة الدردشة عندما تفتح المحادثة، والتي بدورها توضح لك إذا كان المستخدم أو جهة الاتصال التي تريد المحادثة معها، متصلة بالإنترنت أم لا.

وسوف يكون لدى المستخدمين القدرة على تخصيص ميزتي “آخر ظهور” و”متصل الآن”، وتحديد ما إذا كانت تريد أن تظهر للجميع أو لجميع جهات الاتصال أو جهات الاتصال محددة فقط أو لا أحد، أما الخيار الثالث “لا أحد” سيكون هو أحدث ميزات واتساب لإضافة المزيد من أدوات التحكم، وتعتبر تلك الميزة من الميزات الرائعة التي أطلقها التطبيق للمستخدمين.

كشف تقرير صادر من WABetaInfo المتخصص في رصد مزايا واتساب، أن فريق خدمة الدردشة يعمل على ميزة مهمة تسمح لهواتف آيفون بإخفاء حالة الاتصال الخاصة بهم على التطبيق، وتعد ميزة إخفاء خاصية متصل الآن مفيدة في حالة إذا كنت تحاول تجنب شخص ما يزعجك، أو حتى لكي تتمكن من التحقق من شئ ما في سجل الدردشة دون معرفة الآخرين من أنك تستخدم التطبيق حالياً، وبالتالي فإنه يحافظ على خصوصيتك، وبهذا نكون قد أوضحنا الميزة الجديدة التي وضعها تطبيق الدردشة الفوري، حيث يسعى دائماً لجذب العديد من المستخدمين على مستوى العالم، ونتيجة لكثرة التحديثات التي تجريها الشركة المسؤولة عن واتساب أصبح هذا التطبيق من أفضل وأشهر تطبيقات التراسل على مستوى العالم.