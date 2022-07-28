نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المميزات الجديدة فى أصدار ios16 التجريبى لأجهزة iphone في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث iOS 16 نظرة عامة لجميع الميزات الجديدة تصنع الفارق إضفاء الطابع الشخصي على جهازك ليبدو مثلك أكثر مع ميزات التخصيص الجديدة عزز براعته. اتصل وشارك بطريقة أكبر وأكثر سلاسة. كل ذلك بفضل نظام iOS 16 الذي يرتقي بقدرات iPhone إلى المستوى التالي.

تحديث iOS 16

القوة بأمضائك الخاص قم بوضع بصمتك الخاصة على ايفون الخاص بك ليشبه شخصيتك تواصل وشارك بكل سهةلة وسلاسة

شاشة القفل

إعادة تصميم شاشة القفل قم بتخصيص شاشة القفل بطريقة جديدة تمامًا لإبراز جهاز iPhone الخاص بك. اعرض صورك المفضلة وخصص أنماط الخطوط ، واختر من بين مجموعة من الأدوات التي تتيح لك الوصول إلى المعلومات في لمح البصرقم بتخصيص شاشة القفل ودع صورك تتألق. استخدم تأثيرات جديدة متعددة الطبقات تساعد في إبراز موضوع صورك بالإضافة إلى الأنماط التي تغير تلقائيًا عوامل تصفية ألوان شاشة القفل والصبغات وأنماط الخطوط. يمكنك أيضًا اختيار مجموعة من الصور لتظهر تلقائيًا على شاشة القفل بالتناوب على مدار اليوم.

التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة التي يتم عرضها على شاشة القفل تسمح لك بعرض البيانات المختلفة في لمحة مثل الطقس وأحداث التقويم والتاريخ والمنطقة الزمنية والتنبيهات ومستوى البطارية وتقدم حلقة النشاط والمزيد

إنشاء شاشات قفل متعددة

يمكنك الآن إنشاء شاشات قفل مختلفة بخلفيات وأنماط فريدة لكل شاشة والتبديل بينها بسهولة تصفح معرض ورق الحائط الكامل مع الصور المقترحة والمجموعات ذات الطابع الخاص لفتح الأبواب للإلهام والإبداع. الإخطارات قم بعرض إشعارات شاشة القفل في عرض القائمة الموسعة أو العرض الرأسي أو العرض المخفي وستظهر في أسفل الشاشة حتى لا تشتت انتباهك.

النشاط الحالي

تساعدك ميزة “النشاط الحالي” على متابعة الأنشطة مباشرة من شاشة القفل على سبيل المثال يمكنك الاستمرار في توصيل طلبات الطعام بشكل متزايد أو استخدام زر “تشغيل” بدون فتح قفل جهازك

أنماط التركيز

التركيز على الإعدادات السهلة أنماط التركيز تتيح لك الإعدادات المبسطة الجديدة لوضع التركيز اختيار التطبيقات والأشخاص الذين ترغب في تلقي الإشعارات ، والسماح لهم بالوصول إليها أو كتم صوتها. يمكنك حتى ربط شاشة القفل بوضع التركيز لمواءمة مظهر وشعور جهاز iPhone الخاص بك مع ما تفعله حاليًا. بنقرة واحدة فقط ، يمكنك التحول من التركيز على الوقت الشخصي إلى التركيز على العمل باستخدام الأدوات التي تعرض اجتماعاتك القادمة وقوائم المهام