نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط واتساب ويب web.whatsapp طريقة مسح الرمز المربع كود QR في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا داعي أبدًا لإرسال ملفاتك الخاصة بالعمل من حاسوبك الشخصي إلى هاتفك لترسلها بعد ذلك عبر الواتساب، ولا نعني أيضًا أن تترك الواتساب وتستخدم تطبيقًا مختلفًا في إتمام أعمالك وتسليم مهامك فنحن نعلم شعبية هذا التطبيق وسهولته. هل تحيرت؟ حسنًا سنخبرك بالحل، فأنت سوف تنجز أعمالك ومهامك على حاسوبك الشخصي ثم تقوم بإرسالها كما تحب عبر الواتساب من حاسوبك الشخصي! هذا صحيح فتطبيق واتساب ويب صار متاحًا الآن لمزيدٍ من التسهيل والإنتاجية والإنجاز، واختصارًا للوقت، فلو كنت مثل الكثيرين لم تسمع عنه من قبل وتريد معرفة المزيد من مزاياه، أو حتى لو كان سبق لك السماع عنه ولكنك تسأل عن رابط واتساب ويب حتى تتمكن من استخدامه، فمرحبًا بك في جولةٍ بسيطة، سهلة، مفصلة عن استخدام واتساب ويب للكمبيوتر.

واتساب ويب احد البرامج التي أطقلتها شركة واتساب التابعة لشركة فيسبوك العالمية، بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيق واتساب التطبيق الأكبر للتواصل الاجتماعي الذي بات يستخدمه ما يقرب من ثلث سكان العالم، حيث يستخدم تطبيق واتس اب حوالي 2 مليار مستخدم، والجدير بالذكر أن واتس اب ويب هو موقع مخصص يمكنك من خلاله تشغيل الواتس اب على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب واستخدامه بشكل افضل، حيث هناك عدد كبير من محبي واتساب يفضلون تشغيل واتساب ويب واستخدامه بشكل افضل على سطح المكتب، ولا تقل مميزات تشغيله عن تطبيق واتساب للهواتف الذكية.

web.whatsapp مسح الرمز المربع

يمكن استخدام تطبيق واتساب ويب بسهولة ويمكن تلقى كافة الرسائل وإرسالها من خلال اللاب توب أو جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي، هو يمكن من خلاله ربط واتساب على جهاز المحمول بموقع واتساب ويب على اللاب توب أو الكمبيوتر من خلال فتح الكاميرا الخاصة بالتطبيق.

شهد واتساب ويب قبول كبير بين المستخدمين من معظم دول العالم، حيث يعتبر واتساب ويب موقع مجاني تابع لشركة واتساب الرسمية، وهو آمن تماماً على حسابات الواتس اب للمستخدمين، والجدير بالذكر أن هناك الملايين من كافة الدول العربية والأجنبية يفضلون واتساب ويب بدلاً من تطبيق واتساب على الايفون والاندرويد، وخاصة أصحاب الأعمال الذين عادة ما يستخدمونه في إرسال واستقبال الملفات والتقارير بصفة دورية، مع إدارة عدد كبير من المجموعات الخاصة بالأعمال، والجانب الترفيهي والتواصل الاجتماعي عبر تطبيق واتساب لا يقل جودة في حالة استخدام واتساب ويب وعلى العكس تماماً هو اعلى وافضل جودة.

ربما يستغرب البعض من فكرة استخدام هذا التطبيق على الكمبيوتر أو الحاسوب الشخصي ويرى أن هذا نوع من التكرار الغير مبرر.

ولكن دعونا نخبركم بمزايا استخدام الواتساب ويب:

تطبيق مجاني تمامًا لا يستلزم أي تكاليف إضافية.

بعد تحميله على اللابتوب أو الكمبيوتر يمكنك ربطه بهاتفك المحمول لتسهيل العمل ونقل الملفات سواءً من الهاتف أو من اللابتوب إلى الأصدقاء.

الواتساب ويب غير مخصص للبيانات والملفات فقط، بل يمكنك استخدام الدردشة مع الأصدقاء بشكلٍ طبيعي وإرسال واستقبال الصور والرسائل الصوتية.

الميزة الأكثر أهمية والتي بسببها تم إنشاء الواتساب ويب وهي إمكانية نقل الملفات والبيانات بكل سهولة بين الأفراد.

بعد معرفة كل هذه المميزات، لا بد أنك تسأل عن رابط واتساب ويب لكي تحمله على جهازك الشخصي وتتمكن من الاستفادة من مزاياه.

مميزات واتساب ويب

هناك مجموعة كبيرة من المميزات في تشغيل تطبيق واتساب للكمبيوتر باستخدام web whatsapp والتي نعرض جانب منها.

واتساب ويب للكمبيوتر يمكنك من إرسال واستقبال الرسائل والوسائط بشكل افضل.

تشغيل تطبيق الواتس اب على جهاز الكمبيوتر يعد تجربة مميزة وفريدة، يمنحك فرصة للكتابة بشكل اسرع من الكيبورد فضلاً التليفون.

تشغيل واتساب ويب آمن تماماً على حساب واتساب الخاص بك.

آمن تماماً على حساب واتساب الخاص بك. سهولة استخدام WhatsApp Web حيث يستخدم مباشرة من خلال الموقع المخصص بدون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات معقدة.

حيث يستخدم مباشرة من خلال الموقع المخصص بدون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات معقدة. واتساب ويب مقدم مجاناً ولا توجد تكاليف أو رسوم لتشغيله.

إمكانية تسجيل الخروج من الموقع أو الاحتفاظ بالحساب مفتوحاً على المتصفح.

إظهار إشعار اعلى شاشة تطبيق واتساب على الجوال، في حالة كان حسابك مفتوح على أي جهاز كمبيوتر، مما يعطيك مساحة أمان للمحافظة على حسابك من الاختراق.

اعطاء فرصة للاستمتاع بالتطبيق الأشهر في العالم “واتساب” لمحبي مستخدمي الكمبيوتر واللاب توب.

واتساب ويب يربط التطبيق بالكمبيوتر

فكرة استخدام واتساب ويب هى عملية فتح حسابك على جهاز الكمبيوتر مع الربط الكامل بينهما، ليعطيك جميع إمكانيات استخدام التطبيق على جهاز الكمبيوتر، وبالتالي ستجد جميع الخواص والاضافات والصلاحيات نفسها في حال تشغيله على الكمبيوتر، مثل إرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو واستقبالها، واستخدام الرسائل الصوتية والملصقات وغيرها، مع تواجد جهات الاتصال الخاصة بك، حيث جاء نظام واتس اب ويب ليكون مناسب للمستخدم بشكل أفضل، وتغطية رغبات العديد المستخدمين في كافة بلاد العالم.

صحيحٌ أن التطبيق سوف يتم تحميله عبر رابط من الإنترنت، ولكن هذا لا ينفي أهمية وجود رقم هاتف محمول لإتمام تحميله وتفعيله على حاسوبك، فالفكرة تتلخص في ربط حساب web whatsapp الموجود على هاتفك المحمول بالجهاز سواءً كان لابتوب أو كمبيوتر.

واتساب ويب وأجهزة آيفون

نعلم جميعنا أن نظام أجهزة الآيفون تختلف كليةً عن باقي الأجهزة؛ لاختلاف نظم تشغيلها، وقد حُرم المستخدمون من التمتع بمزايا الواتساب ويب منذ إنشائه ولمدةٍ طويلة، ولكن الشركة مؤخرًا قد عملت على تطوير تطبيقها لينتفع به مستخدمو الآيفون كنا استفاد منه جمهور الأندرويد، فلو كان هاتفك المحمول يعمل بنظام IOS فكلها خطواتٌ سهلة وبسيطةٌ لتتمكن من ربط الواتساب على هاتفك بجهاز اللابتوب خاصتك.

وهذه الخطوات هي:

من خلال المتجر الخاص أبل ستور، حمل آخر تحديث للواتساب.

افتح التطبيق على جهازك الآيفون.

افتح قائمة الإعدادات.

ستجد أمامك خيار WhatsApp web.

قم بتفعيل هذا الخيار.

مبارك! قم الآن باستخدام رابط واتساب ويب لتحميل التطبيق على جهازك ويصبح في إمكانك نقل واستقبال البيانات والملفات على جهازك الشخصي وسوف ندلك على طريقة استخدامه ببساطة.

استخدام واتساب ويب في مراقبة الأطفال

هناك عدد كبير من الآباء الذين يسمحون باستخدام ابنائهم الصغار تطبيق الوتس اب ولكن يراقبون أبناءهم من خلال خاصية واتساب ويب وذلك عن طريق ربط حسابهم على الجوال بجهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بهم، ومعرفة الرسائل التي تصلهم ومع من يتحدثون، وماذا يخططون، وبالتالي تعد هذه ميزة رائعة لمعرفة سلوك الأطفال خلال فترة المراهقة وتوجيههم، نحو الخطوات الصحيحة التي من شأنها التعرف على سلوكهم، وهذا ما يدفع جانب كثير جداً من الناس لاستخدامه في المراقبة.

طريقة مسح رمز المربع تطبيق واتساب ويب

قم بفتح موقع تطبيق واتساب ويب.

بعد الدخول على موقع واتساب ويب سيظهر كود QR ويكون في شكل مربع ملون بالأبيض و الأسود.

بعد ذلك قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك بنظام أندرويد.

قم بالنقر على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية في واتساب.

بعد ذلك من خلال القائمة المنسدلة قم بالبحث على واتساب ثم أضغط عليها.

بعد ذلك سيتم فتح الكاميرا بصورة سريعة.

عند فتح الكاميرا قم بتوجيه الهاتف إلى الرمز المربع كود QR.

بمجرد إقترب الكاميرا إلى رمز المربع سيتم إلتقاط صورة ومن خلالها يتم فتح تطبيق واتساب بشكل سريع.

بعد ذلك يمكنك التواصل مع أصدقائك بكل سهولة وبساطة.

مميزات واتساب ويب WhatsApp Web

يعتبر واتساب من أهم التطبيقات للتواصل الإجتماعي و يفضله الكثير من حاملي الهواتف الذكية، مما يجعل شركة واتساب تبتكر واتساب ويب وذلك عام ٢٠١٥، وهناك الكثير من المزايا التي يتميز بها تطبيق واتساب ويب و من هذه المزايا ما يلي:

إستخدام لوحة مفاتيح بجهاز pc بشكل سريع، دون الحاجة إلى الكتابة عن طريق لوحة المفاتيح الصغيرة على المحمول الذكي.

تحميل كافة الوسائط على الكمبيوتر بصورة سريعة وسهلة جداً دون الحاجة إلى تحميلها على الجوال، حتى إذا كانت ذاكرة الجوال صغيرة.

يمكن استخدام الكاميرا في الويب وتسجيل المقاطع، و القدرة على إرسالها للأصدقاء مما يجعل الاستخدام للجميع مريح وسهل للغاية.

تشغيل web whatsapp ويب آمن

يعمل واتس اب ويب بموافقة التطبيق الخاص بك على الموبايل، حيث يمنح مستخدم التطبيق الصلاحيات كاملة في حال تشغيل الواتس اب على الكمبيوتر، حيث تبدأ الخطوة الأولى في تشغيله على جهاز الكمبيوتر كما نوضحه تفصيلاً بهذه المقالة المميزة عن واتساب ويب بالسماح للتطبيق بفتحه على الكمبيوتر، هذا بالإضافة إلى ضرورة تواجد الجوال المثبت عليه التطبيق بجوار جهاز الكمبيوتر حيث يجب مسح الرمز المربع من خلال كاميرا الهاتف لتتم الموافقة، مما يعطي أماناً عالياً، حتى يتأكد واتس اب ويب أن صاحب الحساب نفسه هو من يوم بعملية مسح الرمز المربع من خلال الهاتف.

تطبيق واتساب ويب web whatsapp آمن تماماً على الأجهزة حيث ان استخدام واتساب ويب يمنح المستخدم العديد من المميزات لمحبي تشغيل تطبيق واتساب على الكمبيوتر عن طريق مسح الرمز المربع باستخدام كاميرا الهاتف، حيث حققت هذه التجربة المميزة والرائعة من نوعها رضى تام من قبل مستخدمي واتساب والذي تعدى عددهم حوالي 2 مليار مستخدم حول العالم، مما يعزز من قوى تطبيق واتساب ويجعله الأقوى عالمياً.

طريقة مسح كود QR في آيفون

يمكن لمستخدمي هواتف iOS أن مسح كود QR على موقع تطبيق واتساب عن طريق الخطوات الآتية:

قم بفتح موقع تطبيق واتساب من أى متصفح يوجد على جهاز pc.

بعد ذلك قم بفتح واتساب بسرعة على جهاز الآيفون بعد ذلك أنقر على الإعدادات.

قم بالبحث عن تطبيق واتساب ويب من خلال قائمة الإعدادات.

قم بالضغط على ok بعد ذلك ستفتح الكاميرا ويقوم بمسح كود QR.

قرب الكاميرا الخاصة بالهاتف إلى الماسح الضوئي من أجل أن يسمح واتساب على جهاز الحاسوب.

سوف يستجيب على الفور عن طريق Scan QR Code المتواجد في نصف الصفحة.

أهمية واتساب ويب

للواتس اب ويب أهمية كبيرة لأنه يمكنك من استخدام لوحة المفاتيح بالكتابة ومتابعة الأعمال والرسائل بشكل افضل على الكمبيوتر، هذا بالإضافة إلى استقبال إشعارات واتساب على سطح المكتب أثناء استخدماك للكمبيوتر، وخاصة في فترة العمل على الحاسب، والتي تكون حينها تاركاً جوالك المليء بالتطبيقات والألعاب، حتى لا يعطلك ذلك عن العمل، وقد تكون هناك رسائل مهمة تنتظرها على الواتساب، ولذا يمنحك تشغيل واتساب ويب على حاسوبك هذه الميزة والأهمية لك، مع إمكانية استخدامه في حال امتلاكك موبايل آيفون او اندرويد.

رابط واتساب ويب

الآن يمنكم الدخول مباشرة على رابط واتس اب ويب “https://web.whatsapp.com/” والبدء في اجراءات فتح تطبيق الواتساب على جهاز الكمبيوتر كما هو موضح في الخطوات التالية:

فتح تطبيق واتساب على جوالك.

الدخول على القائمة من علامة الثلاث نقاط الرأسية بأعلى واجهة التطبيق.

اختيار “واتساب ويب” من القائمة.

سيتم فتح كاميرا الهاتف تلقائياً.

وجه الكاميرا نحو الرمز المربع الذي يظهر على شاشة متصفح واتساب ويب حيث تعمل الكاميرا على مسح الكود.

سوف يفتح واتساب ويب على الحاسب ويمكنك استخدامه.

من خلال المتصفح الخاص باللابتوب أو الكمبيوتر قم بزيارة واتساب ويب من خلال الرابط في الأعلى.

من خلال تطبيق جوال WhatsApp، اختر القائمة، ومنها قم باختيار WhatsApp web.

ستجد أن QR code reader قد بدأ بالعمل.

افتح كاميرا هاتفك المحمول على الكود الظاهر أمامك على شاشة حاسوبك.

لحظات ويبدأ تفعيل وتشغيل التطبيق على جهازك الشخصي.

من يتجسس على رسائلي؟!

نحن نريد مصلحتك صدقنا، فلو كنت تشعر أن أحدًا يطلع على رسائل واتساب خاصتك، وأن سرك قد ينكشف نحن سنساعدك.

تجنبًا من أن تقع ضحية زوجتك التي تترصد رسائلك وقد تكون موضوعًا تحت المراقبة القسرية سيدي، دعنا ننقذك.

سنخبرك كيف تعلم ما إن كنت مراقَبًا، وكيف تفك حصار هذه المراقبة.

افتح تطبيق الواتساب على هاتفك أو حاسوبك.

لو فتحت من الهاتف فمن خلال الثلاث نقاط الرأسية في أعلى الصفحة اختر كلمة ًWhatsApp web.

ولو فتخت من الجهاز الشخصي فستجد هذا الخيار ضمن كلمة Setting.

الآن، لو كان حسابك الشخصي مفتوحًا من أجهزةٍ أخرى غير هاتفك فستظهر لك هذه المتصفحات.

للتخلص من المراقبة ستجد أمامك خيار “Log Out from app computers.

التأكد من مراقبة الواتساب عن طريق الكمبيوتر

في حال قام أي شخص باستخدام هاتفك ليفتح واتساب ويب من تطبيق واتساب الخاص بك، لمراقبتك أو التجسس على الفور، قم بفتح التطبيق على جوالك، وانظر بأعلى واجهة التطبيق، إذا ظهر لك علامة الكمبيوتر بصورة مصغرة جداً، فاعلم أن تطبيق واتساب الخاص بك مفتوح على جهاز حاسوب، وعليك على الفور بالدخول على واتساب ويب من القائمة وتسجيل الخروج من واتساب ويب وإذا لم تظهر لك علامة الكمبيوتر فإن تطبيقك غير مفتوح على أجهزة اخرى وانت في آمان.

تشغيل الوضع الليلي لواتساب ويب

أيضاً لا يقتصر تشغيل الوضع الداكن لتطبيق واتس اب فقط وإنما يمكنكم تشغيل الوضع الليلي لواتساب ويب والذي لا يقل أهمية عن التطبيق على الجوال وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على علامة ثلاثة نقاط بأعلى المتصفح.

الدخول على الإعدادات.

الدخول على المظهر.

اختيار الوضع الداكن.

إغلاق رسائل الواتساب

أحيانًا ما يستعير أحدهم هاتفك لإجراء مكالمةٍ ما، ولكن أحدهم هذا قد يكون متطفلًا، وقد يقوده تطفله لفتح رسائل الواتساب.

وعليه فهناك طريقةٌ أخرى لحسابٍ أكثر حماية، حيث يمكنك إغلاق تطبيق الواتساب ببصمة يدك من خلال تفعيل البصمة على المستشعر بالخطوات التالية:

من خلال النقاط الرأسية في أعلى الصفحة اختر كلمة setting أو ضبط.

ثم انقر على الخيار الأول account او الحساب.

ثم اختر privacy أو الخصوصية.

ثم اختر fingerprint lock أو قفل ببصمة الإصبع.

حدد المدة التي تود أن يغلق الواتساب تلقائيًا بعدها.

بعد ذلك لن يتمكن أحد من فتح رسائل الواتس حتى لو كان هاتفك مفتوحًا معه.

تطبيقات أكثر لحماية رسائلك

يوجد العديد من التطبيقات التي تساهم في حمايةٍ أكثر لرسائل الواتساب خاصتك بشكلٍ أكثر أمانًا، ومن هذه البرامج:

تطبيق قفل محادثات الواتس اب

نظام التشغيل: android.

الترخيص: يتم تحميله وتشغيله مجانًا.

حجمه: 1.7 ميجا.

النسخة: 5.22

اللغة: يدعم اللغتين العربية والإنجليزية.

إصدار: 11 نوفمبر 2019.

تطبيق AppLock

حاصل على تقييم 4.3 من 5.

يحمي رسائل الواتس والمسنجر وإيمو وفايبر ويحمي محتويات الأستوديو من صور ومقاطع فيديو كما يغلق سجل الهاتف والجوجل بلاي.

يوجد نسخة خاصة بمستخدمي الآيفون والبلاك بيري.

حجمه اقل من7 ميجا.

يتم القفل باستخدام رقم سري أو نقش سري او كلمة مرور.

يمكن اختيار رمز المرور مختلف عن رمز مرور الهاتف.

التكنولوجيا وتحديث البيانات والتطبيقات لا يتوقف عند حدٍ معين، بل على العكس من ذلك، التغير التكنولوجي جنوني وسرعته لا تكاد تضاهى، ويفضل دائمًا أن يبقى المرء على اطلاعٍ بآخر ما وصل إليه العلم ولو بشكلٍ سطحي. فدائمًا ستجد ما يفيدك في عملك وإنجاز مهامك، وما قد يوفر عليك الوقت والجهد، فمثلًا بمجرد استخدامك رابط واتساب ويب لتحميل التطبيق على جهازك الشخصي صار سهلًا تبادل الملفات مع زملاء العمل والمدراء بدلًا من كثرة البحث أو إرسالها عبر تطبيقاتٍ أكثر صعوبةَ من الواتساب، وهكذا فإن تسهيلات التكنولوجيا لا تنتهي ولا تتوقف، فكن مستفيدًا منها قدر ما تستطيع.

واتس اب ويب في تطور مستمر

واتساب ويب يحظى باهتمام بالغ من شركة واتساب وعلى الرغم من التطويرات التي تجريها واتساب باستمرار على تطبيقاتها، وتفعيل الإضافات الجديدة والمميزات، إلا أنها لا تتناسى أبداً برنامج واتساب للكمبيوتر والذي أطلقته لاستقطاب شريحة اخرى من محبي تشغيل الكمبيوتر أو اللاب توب، وبالتالي فإن الإضافات التي تطلقها على التطبيق يعادله في واتساب ويب لمراعاة الجانب الأخر من مستخدميه على الحاسب، كما هو الحال في التيلجرام، حيث يمكنكم أيضاً تشغيل تليجرام على الكمبيوتر من خلال الدخول على رابط تيلغرام ويب الذي يمنح المستخدم إمكانية استخدامه على الحاسب ولكن ليس كما هو الحال في الواتساب بمسح الرمز المربع ولكن عن طريق إرسال رسالة بها كود تأكيد على الهاتف، وعليك في حال فتح تيلجرام ويب إدخال ذلك الرمز ليتم فتح التطبيق على الكمبيوتر بكل سهولة، والجدير بالذكر أن هناك من يفضل تشغيل سناب ويب مثل واتساب ويب حيث يمكنكم الدخول على سناب ويب والتعرف على طريقة تشغيل التطبيق على الكمبيوتر مع إمكانية استخدام الكاميرا أيضاً.