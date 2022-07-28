Vivo Y30 5G هاتف فيفو الإقتصادي الجديد | أهم مواصفات وأسعار الهاتف

Vivo Y30 5G هاتف اقتصادي جديد من شركة فيفو ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بالشركة في أسواق الهواتف الاقتصادية. حيث أعلنت شركة فيفو مؤخراً عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـY وهو هاتف Vivo Y30 5G. ينطلق الهاتف للمنافسه داخل الفئة الاقتصادية من الهواتف حول العالم وذلك بما يقدمه من مميزات ومواصفات داخلية مقبولة مقابل سعر مناسب. فالهاتف يأتي مع معالج جديد من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 700 ، والذي يقدم أداء جيد في هواتف أخري مثل : Honor X40i ، Oppo A56 ، وهاتف Samsung A22 أيضاً. كما يأتي الهاتف أيضاً مع شاشة HD+ ، ليست الأفضل لكنها مقبولة في تلك الفئة السعرية. الهاتف كذلك يأتي مع بطارية بحجم 5000 مللي تقدم أداء مستقر لفترة طويلة. ويذكر أيضاً أن شركة فيفو قد أعلنت منذ فترة عن مجموعة من هواتف أخري مثل Vivo Y33s ، Vivo x80 ، Vivo x80 pro. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo Y30 5G الجديد من شركة فيفو.

مواصفات هاتف Vivo Y30 5G :

وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 193 جراماً.‌

كما يأتي الهاتف أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك في الظهر ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف ‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ كما يمكن زيادة مساحة التخزين المتاحة بالهاتف ، وذلك لتوافر المدخل الخاص بكارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

أيضاً لا يأتي الهاتف بأية مقاومة رسمية ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع IPS LCD تأتي بحجم 6.51 إنش ، مع جودة HD+ وبدقة 720×1600 بكسل.‌

تأتي بحجم 6.51 إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 270 بكسل لكل إنش.‌

كما تتوفر شاشة الهاتف أيضاً مع أبعاد العرض 20:9 المعتادة علي أغلب الهواتف الأخري ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 الخاص من شركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة Funtouch OS 12.0 .‌

الخاص من شركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة .‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Dimensity 700 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 7 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 7 نانو متر.‌ يعمل معالج الهاتف بنواتين من نوع Cortex-A76 ، تتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌ أما عن معالج الرسوميات GPU الموجود في الهاتف فيأتي من خلال شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

الموجود في الهاتف فيأتي من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ كما يتوفر من الهاتف إصدار وحيد فقط من مساحة التخزين المتوفرة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

كاميرا هاتف Vivo Y30 5G :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأولي والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية PDAF.‌

أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في العزل وتصوير البورترية.‌

تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR وتصوير الـPanorama أيضاً ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

وتصوير أيضاً ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك الهاتف متوفر بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـFHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Vivo Y30 5G مع سماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers ، وذلك معتاد في تلك الفئة السعرية من الهواتف.‌

مع سماعات خارجية أحادية من نوع ، وذلك معتاد في تلك الفئة السعرية من الهواتف.‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لكن الهاتف لا يأتي بدعم خاصية NFC.‌

ويتوفر أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock .‌

.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، والبوصلة.‌

لكن الهاتف لا يأتي بدعم مستشعر الجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن بقدرة 10 وات فقط.‌

مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر بدعم خاصية الشحن بقدرة وات فقط.‌ كما يأتي مدخل الشحن الموجود بالهاتف من النوع السريع والجديد Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية On-The-Go أو الـOTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية أو أخيراً يتوفر من الهاتف نسختين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأسود ، والأزرق.

سعر هاتف Vivo Y30 5G :