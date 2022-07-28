نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Vivo Y30 5G فيفو تغزو الأسواق السعودية والعالمية بمواصفات جبارة وسعر مناسب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت شركة فيفو للأجهزة الذكية هاتف Vivo Y30 5G بمواصفات مميزة مقابل سعر مناسب لكافة الفئات، ولكن الشركة قامت بتصنيفه ضمن هواتف الفئة الاقتصادية وعلى الرغم من ذلك تم دعم الهاتف من كافة الشبكات وبمعالج من ميدياتك وصفته الشركة بأنه اقتصادي نشيط، وبشكل تفصيلي خلال السطور التالية نوضح مواصفات الهاتف وسعر البيع بالعالم وبالمملكة العربية السعودية بعد زيادة البحث عنه بعد الطرح الرسمي له بالأسواق.

مواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo Y30 5G

الهاتف مصنوع من خامات بلاستيكية من الخارج حيث يبلغ وزنه التقريبي 193 جرام أما عن أبعاد الهاتف 164×75.9×8.3 مم.

يدعم إدخال 2 شريحة اتصال الجيل الخامس، أو شريحة واحدة مع كارت ذاكرة خارجي تصل سعته إلى واحد تيرا.

يأتي الهاتف بشاشة حجمها 6.51 إنش من نوع IPS LCD بجودة الفل إتش دي تبلغ دقة الشاشة 720×1600 بيكسل، بالإضافة إلى أنها تم تصميمها بالنوتش Water Drop.

معالج الهاتف اقتصادي نشيط كما تم الإشارة سابقاً من ميديا تيك ثماني النواة من نوع Dimensity 700 ، ومن الجدير بالذكر أن دقة المعالج تبلغ 7 نانوميتر، إلى جانب تزويد الهاتف بمعالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.

الهاتف يدعم نظام التشغيل أندرويد 12 بواجهة فيفو المعروفة Funtouch OS 12.0 .

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كاميرا هاتف Vivo Y30 5G

حرصت الشركة على دعم الهاتف بكاميرات ذات جودة عالية على الرغم من أنه هاتف اقتصادي، وفيما يلي مواصفات كاميرا الهاتف:

كاميرا الهاتف الأمامية الخاصة بتصوير السيلفي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وتبلغ فتحة العدسة الخاصة بها F/2.0 .

أما الكاميرات الخلفية المُزدوجة، الأولى تبلغ دقتها حوالي 50 ميجا بيكسل ويبلغ حجم فتحة العدسة الخاص بها F/1.8 للتصوير الواسع، الكاميرا الخلفية الثانية خاصة بالعزل وتبلغ دقتها 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4، والكاميرات مدعومة بفلاش ليد لتصوير فيديوهات بدقة [email protected]

سعر بيع الهاتف الجديد من فيفو

تم طرح الهاتف بالأسواق بلونين فقط هما الأسود والأزرق وحتى هذه اللحظة الهاتف تم طرحه بنسخة واحدة بمساحة تخزينية تبلغ 128 جيجا / 6 جيجا رام، وبلغ سعر البيع في السعودية 825 ريال سعودي فهو سعر مثالي بالنسبة لإمكانيات الهاتف، أما السعر العالمي للهاتف فقد بلغ 220 دولار أمريكي.

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