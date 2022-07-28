نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالاضافة الي سعر الهاتف مفاجآة جديدة تكشف عنها شركة آبل عن هاتف iPhone 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت شركة أبل الأمريكية أن خلال منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري سيتم الكشف عن سعر بيع هاتف iPhone 14، وأكدت بعض المصادر من الشركة أن الأسعار ستشهد ارتفاع جديد مع الارتفاع في معدلات التضخم عالمياً، ومن المؤكد أن الآلاف من مستخدمي الهواتف الذكية من آبل على أحر من الجمر بانتظار الطرح الرسمي للهاتف بالأسواق، حيث تعد هواتف الأيفون الأوسع انتشاراً بالعالم وتعد أكثر جوالات السعودية مبيعاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تحظى بثقة كبيرة من جانب المستخدمين للمواصفات الخيالية التي يتم توفيرها بالجهاز.

اقتراب الطرح الرسمي لهاتف iPhone 14

مجلة فوربس الأمريكية أكدت أنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل برفع أسعار بيع هاتفها الجديد آيفون 14، وذلك لكافة النسخ المقرر إصدارها مع الإطلاق الأول للهاتف بالأسواق، والمفاجأة الجديدة التي تشكل صدمة كبيرة بالنسبة لمحبي هواتف الآيفون أن ذلك الهاتف لن يتم توفيره بمراكز البيع فور إعلان الشركة عن طرحه بالأسواق خاصة الدول العربية، بل سيستغرق الأمر عدة أسابيع وقد يصل إلى الشهور في سبيل اقتناء تلك التحفة القادمة من هواتف آبل الغنية عن التعريف.

السعر التقريبي لهاتف آبل القادم iPhone 14

أشارت بعض المصادر أن الشركة ستقوم بطرح عدد قليل من الهاتف بالسوق، وهذا سوف يساهم أيضاً في رفع السعر، وفيما يلي الأسعار المتوقعة لجميع النسخ الخاصة به:

هاتف iPhone 14 سعره التقريبي يبدأ من 900 دولار.

هاتف iPhone 14 Max سعره التقريبي يبدأ من 1000 دولار.

هاتف iPhone 14 Pro سعره التقريبي يبدأ من 1100 دولار.

هاتف iPhone 14 Pro Max سعره التقريبي يبدأ من 1200 دولار.

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كاميرا هاتف iPhone 14

من المتوقع أن تقوم شركة آبل خلال الهاتف الجديد بتقديم عدد كبير من التحسينات على كاميرا الهاتف، باعتبار الكاميرا أحد العناصر الرئيسية التي تمثل أهمية بالغة لدى المستخدمين خاصة في السنوات الأخيرة، فقد أشارت بعض التسريبات بخصوص الهاتف أن الكاميرا الأساسية الخاصة به تأتي بدقة تبلغ 48 ميجابكسل، بدلاً من 12 ميجا بيكسل بالإصدار القديم من الهاتف، كما أن حجم بكسل الكاميرا يصل إلى 2.5 ميكرومتر، وبذلك يحقق تفوقاً كبيراً على كاميرا آيفون 12 وكاميرا آيفون 13.

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