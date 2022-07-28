نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل احصل على 5000 شدة في ثواني مضمونة 100٪ في المقال التالي
إن لعبة ببجي من أكثر الألعاب استخداماً حول العالم ويحبها الكثير من اللاعبين لأنها تخلق حالة من التشويق والإثارة حيث انها تعتبر من احسن العاب الحرب بين فرق مختلفة التي تتكون هذه الفرق من عدد من الاصدقاء فهي عبارة عن لعبة قتالية ومن أكثر الأشياء التي يبحث عنها لاعبين ببجي هي طريقة شحن الشدات لكي يستطيعون من خلالها شراء الأسلحة والمعدات والأدوات التي تساعدهم على الفوز على منافسيهم في المعركة وحتى يستطيعون التأهل إلى الأدوار والمراحل الأصعب
شحن شدات ببجي
الكثير من المواقع التي يمكنك من خلالها شحن شداد ببجي ومن أفضلها موقع Midasbuy باستخدام الاي دي من خلال الخطوات التالية:
- البدايه يجب زيارة الموقع الرسمي Midasbuy.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال رقم اللاعب الاي دي.
- ستظهر أمامك مجموعة من العروض لشحن شدات ببجي.
- قم باختيار العرض المناسب لك.
- حدد طريقة الدفع المناسبة سواء بالبطاقة الائتمانية أو ون كارد.
- بعد الانتهاء من الاختيار قم بالضغط على كلمه شراء.
- انتظر قليلاً وسيتم شحن شدات اللعبة وسيتم سحب المبلغ من البطاقة وسيرسل لك الموقع الشدات إلى حسابك في لعبة ببجي.
شحن شداد ببجي من خلال بطاقات جوجل بلاي
تعد بطاقات جوجل بلاي من أشهر وأسهل الطرق لشحن شدات ببجي في لعبة ببجي موبايل ويمكن الشحن من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب الدخول الى لعبة ببجي.
- ثم بعد ذلك توجه إلى إعدادات اللعبة.
- قم بالضغط على الشدات.
- ثم بعد ذلك اختار طريقة الشراء وهي عبر متجر جوجل بلاي.
- قم بتحديد عدد الشدات المطلوبة.
- للتأكد من الشحن قم بالدخول إلى اللعبة مرة أخرى واذهب إلى الشدات.
مواقع شحن شدات ببجي المجانية
هناك بعض المواقع التي يمكنك من خلالها شحن شداد UC ببجي لحسابك مجانا وهذا عن طريق:
- أنك تقوم بإتمام مهام الموقع التي يقدمها لك وتربح نقاط مقابل كل مهمة تتم من خلالك.
- ويمكنك استبدال هذه النقود بشدات UC في لعبة ببجي.
- والمهام تكون عبارة عن تنزيل بعض البرامج وتجربتها أو ألعاب أو القيام بالإجابة عن بعض الأسئلة.
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