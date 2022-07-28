مواصفات وتوقعات سعر موبايل آيفون 14 في أمريكا ومصر والسعودية

قامت شركة أبل (Apple) بالإعلان في وقت سابق عن إصدارها لهاتف جديد قريبًا جدًا، وهذا الهاتف هو آيفون 14، وقد احتل هذا الهاتف محرك بحث جوجل منذ تم الإعلان عنه، حيث تعرف هواتف شركة أبل (Apple) بأنها من أحسن الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق الحالية، وتعد أيضًا من أكثر الهواتف الذكية انتشارًا في الفترة الحالية، وتعمل هذه الشركة على تحديث منتجاتها بشكل مستمر.

توقعات مواصفات الهاتف الجديد آيفون 14

قامت شركة أبل (Apple) بالإعلان عن عملها على تصميم هاتف جديد، وهو آيفون 14 وسيتم الإعلان عنه، وطرحه في الأسواق قريبًا جدًا.

وكما نعرف جميعًا أن شركة أبل (Apple) تقوم بتحديث منتجاتها بشكل مستمر ودائم، وذلك لكي توفر لكافة المستخدمين هاتف أفضل من أي هاتف آخر موجود في الأسواق.

وتتوقع الشركة أن هذا الهاتف سوف يحقق أرباحًا مذهلة للشركة، حيث يتميز هذا الهاتف، بالكثير من المميزات.

وكما ذكرنا سابقًا أن هاتف آيفون 14 يتميز بالعديد من المزايا الجديدة، وسوف نتعرف على هذه المزايا الآن:

طول الهاتف 146.7 مم.

عرض الهاتف 71.5 مم.

سمك الهاتف 7.7 مم.

وزن الهاتف 174 غرام.

كما يوجد بالهاتف شريحة واحدة من نوع Nano sim.

حجم شاشة الهاتف 6.1 بوصة.

كما يدعم الهاتف حتى شبكة 5G.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

نظام تشغيل الهاتف ios.

كما يدعم الهاتف خاصية الحماية بمستشعر بصمة الأصابع، موجود في الشاشة، وخاصية التعرف على الوجه، والنمط، ،والرقم السري، وكلمة السر.

الهاتف ضد الماء والغبار ( وتصل مدة تحمله تحت الماء إلى 30 دقيقة، مقاومته للماء تصل إلى 6 أمتار).

كما تبلغ سعة بطارية الهاتف 3000 مللي أمبير.

للهاتف ثلاثة كاميرات خلفية وكاميرا أمامية: الكاميرا الأولى: 12 ميجابكسل، الكاميرا الثانية: 12 ميجابكسل، الكاميرا الثالثة: 12 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

كما يدعم الهاتف مستشعر TOF 3D Bionic.

الذاكرة الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ولا يوجد به ذاكرة خارجية.

توقعات سعر الهاتف الذكي الجديد Apple14

من المتوقع أن تقوم شركة أبل (Apple) بالإعلان عن أسعار الهاتف الذكي الجديد آيفون 14 قريبًا، السعر المتوقع للهاتف الجديد آيفون 14، كالتالي: