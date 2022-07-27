اشحن الآن.. شحن جواهر فري فاير 2022 free fire عن طريق ID أحصل على 5000 جوهرة يوميا‎

كيفية شحن جواهر فري فاير، صارت لعبة فري فاير من إحدى أكثر الألعاب التي يعشقها العديد من الأفراد في الفترة الأخيرة والتي قامت بتحقيق الشهرة الواسعة، كما أن الكثير من الأفراد عادًة ما يقومون بالبحث عن أفضل الأساليب التي تخص شحن جواهر فري فاير بالمجان، وأيضًا معرفة الطرق الحديثة التي تخص شحن جواهر فري فاير، وهذا بسبب تواجد العديد من الأساليب التي يستعملها المحترفين في اللعبة، فمن الممكن شحنها من خلال الآي دي وغيرها من الأساليب الرائعة والسهلة والمضمونة.

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire

يجب على اللاعب أن يقوم بمتابعة الخطوات التالية لكي يتم شحن جواهر لعبة فري فاير، والخطوات هي كالآتي:

في بداية الأمر من الواجب على اللاعب أن يقوم باستخدام متجر جوجل بلاي المتواجد على الهاتف.

أن يتم التحويل لمتجر الحساب الأمريكي لكي يتم الاستفادة من النقاط وتجميعها.

كما من الواجب عد هذه النقاط من خلال استخدام البرامج التي تمنح النقاط عند كل عملية تخص مرحلة التحميل عن طريق العروض القوية التي من الممكن ظهورها عند الدخول لكي يتم التثبيت، وبعد ذلك النقر على كلمة إلغاء.

فبعد ذلك يمكن تحويل هذه النقاط باستخدام الرصيد الذي يتواجد في بطاقة المتجر.

فتح عروض جواهر لعبة فري فاير.

الحصول على هذه الجواهر من خلال الرصيد الذي يتواجد في جوجل بلاي.

تحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير

يريد الكثير من الأشخاص أن يتعرفون بشكل دائم عن طريقة شحن جواهر لعبة فري فاير بالصورة المجانية، ولكن من الواجب في بداية الأمر أن يتم تحويل المتجر إلى أمريكي لكي يتم الشحن بالصورة المجانية وهذا يكون من خلال:

الدخول إلى العلامة التي يتواجد بها ثلاثة نقاط وهي التي تتواجد في أعلى الشاشة بمتجر جوجل بلاي.

الذهاب إلى أساليب الدفع، ثم الإعدادات الثانية من أجل الدفع، وبعد ذلك النقر على العلامة التي تتواجد في جوجل كروم.

النقر على مربع الثلاث شرائط.

ثم تدوين العنوان، وبعد ذلك الوصف الذي يخص العنوان الأمريكي، وبعدها الاحتفاظ بكل البيانات، وبهذه الطريقة يتم تحويل الحساب إلى الحساب الأمريكي، حيث أن هذه الطريقة هي الأفضل والأبسط من أجل شحن جواهر فري فاير.

تطبيقات شحن جواهر free fire