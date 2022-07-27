طريقة تنزيل FIFA 22 فيفا 22 للاندرويد والايفون بالتعليق العربي

Fifa 22 هي أحد ألعاب الفيديو المعروفة التي يفضلها الكثيرين من جميع أنحاء العالم سواء كبار أو صغار، تخص هذه اللعبة كرة القدم وتقدم لمستخدميها مباريات وبطولات تجعلهم يعيشون في جو أشبه بالحقيقة والواقع، تتميز بالبساطة والمرونة وتمكن من اختيار فريقك ووضع التشكيل، كما يمكنك الاشتراك مع أحد اصدقائك في اللعب والتنافس على الفوز وحصد البطولات، تعمل مجاناً ولا تحتاج إلى الاتصال بالانترنت وتتعتبر فيفا 22 هي المنافي الأول للعبة إي فوتبول بيس 22 التي تعمل علي نشرها وتطويرها كونامي اليابانية ونوضح الأن بعض المعلومات عن اللعبة وبعض من مواصفات اللعبة وطريقة تحميل اللعبة علي الموبيل بنظاي تشغيل اندرويد وأيفون.

Fifa 22 الجديدة

اشتهرت كثيراً ألعاب الفيديو وصارت متنوعة وتقدم محتويات مختلفة، لكن تظل كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية واستخداماً في العالم والتي تمثلها Fifa 22، من أهم ما يخصها ما يأتي:

يتم تحميل اللعبة والبدء فيها مجاناً حيث تبدأ بشاشة افتتاحية مميزة.

توجد بها خيارات متعددة مثل اختيار فريق اللعب والمنافسة ووضع التشكيلات وتحديد الملعب.

أضيفت بها خيارات الانتقالات الصيفية والشتوية وتغيير اللاعبين الموجودين في القائمة.

تحتوي على بطولات من الدوريات المختلفة مثل الأسباني والانجليزي والايطالي.

يمكن اللعب بمنتخبات ودخول تصفيات كأس العالم واجتيازها والمشاركة فيه والتتويج بالبطولات.

تحمل لعبة Fifa 22 من خلال متجر التطبيقات الموجود على هاتفك الخلوي.

تحتوي على أوضاع رئيسية ثلاثة تتمثل في المعرض والبطولة والمدير.

تحسن وضع اللعبة في الاصدار الحديث كثيراً من حيث الرسومات والجرافيك وأشكال اللاعبين.

توجد منها نسخة اوف لاين أى أنها تعمل بدون الاتصال بالانترنت ويمكن تنزيلها بسهولة على جهازك.

قام المطورون بتحديثها ووضع اللاعبين الجدد وتعديل قوائم الأندية، كما عدل شكل أو شعار الدوريات المختلفة.

يلاحظ التغير الكبير في هذا الاصدار حيث أصبحت أكثر تطوراً وسلاسة.

مواصفات Fifa 22 اخر اصدار

تمتلك لعبة فيفا 22 مواصفات متعددة تضيف لها التميز عن غيرها من الألعاب التي تقدم نفس المحتوي، ومن أبرز هذه المواصفات ما يأتي:

اسم التطبيق Fifa 22

نوع الملف APK

التوافق Android

الاصدار 2022

حجم اللعبة يتباين حسب الجهاز

المساحة صغيرة جداً

الفئة العمرية مناسبة للجميع

طريقة تحميل فيفا 22 موبيل