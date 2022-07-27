اشحن هاتفك فى 10 دقائق مواصفات هاتف vivo iQOO 10 Pro مع شاحن 200 وات

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أطلقت الشركة فيفو هاتف صيني جديد أطلق عليه اسم “iQOO 10 Pro” وتميزه مواصفاته الرائعة عن باقي الهواتف الأخري يأتى هاتف “iQOO 10 Pro” بشاشة من نوع E5 LTPO AMOLED والتى يبلغ قياسها 6.78 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بيكسل. مميزات هاتف فيفو iQOO 10 Pro يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية ، والمستشعر الرئيسي هو من نوع GN5 من صنع سامسونج بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بزاوية فائقة الاتساع بدقة “50 ميجابكسل” وكاميرا للتصوير المقربة أيضًا وفقًا لـ موقع “gsmarena” بدقة 14.6 ميجابكسل والواجهة الأمامية بدقة 16 ميجابكسل. اسم الجهاز Vivo iQOO 10 Pro فيفو ايكو 10 برو تاريخ اعلان عن الجهاز يوليو 2022 تاريخ صدور الجهاز يوليو 2022 الوان الجهاز يتوفر اللون الأسود و اللون الأبيض المعالج يأتى بنوع Dimensity 9000 ، والذي اشتمل على تحديث بسيط بووحدة المعالجة المركزية CPU وحدة معالجة الرسوميات GPU وتأتي سلسلة vivo iQOO 10 مزودة بمعالج إشارة الصور الجديد V1 ISP مميزات الجهاز مميزات الكميرا: التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) تقنية التثبيت البصري (OIS) التقريب البصري حتى 3x التقريب الرقمي حتى 40x كما تستعد شركة Vivo أيضًا لإطلاق هاتف جديد يحمل اسم iQOO U5e بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة بجودة عرض HD + ودقة 720 × 1600 بكسل.

معدل تحديث 60 هرتز.

نوتش على شكل قطرة ماء لكاميرا السيلفي.

نظام كاميرا خلفية مزدوج مع مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل.

عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

فلاش LED.

وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

ـوبطارية تبلغ مساحتها 5000 مللي أمبير تدعمالشحن السريع بقدرة 18 وات

كما يأتى بمنفذ USB-C

اما بخصوص واجهة المستخدم Origin OS Ocean

ويأتى بنظام التشغيل أندرويد 12

ـوتبلغ أبعاد الهاتف 164 × 75.8 × 8.3 ملميتر

اما وزن الجهاز 193 جرام

مع توفير منفذين لشرائح الاتصال

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