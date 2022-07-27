نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سعر iPhone 14 Pro في مصر والكويت والسعودية والإمارات موعد إطلاق آيفون 14 برو في المقال التالي
شركة آيفون للهواتف المحمولة تعتبر من أكبر شركات الهواتف المعروفة في جميع دول العالم بسبب صناعتها المتميزة، والرائدة في تصميم الهواتف، وجميع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وكل الأجهزة الخاصة بها تحمل علامتها الخاصة في الجهة الخلفية للأجهزة كما أنها تزودهم بتطبيقات حماية لتمنع أي محاولة سرقة مع خاصية تعقب الهواتف بكل سهولة، ولهذا تكون القابلية علي هواتفها كبيرة.
مواصفات آيفون 14 برو
يتمتع هذا الهاتف بعديد من الصفات التي تجعله مميز عن غيره من الهواتف التي تصنعها الشركات الأخري، ومن هذه المواصفات:
- يحتوي آيفون 14 برو علي مواصفات كثيرة من هاتف آيفون 14 برو ماكس، ولا يختلف عنه إلا في بعض الصفات القليلة.
- يدعم جميع الشبكات، ويتميز بقدرته الكبيرة علي إلتقاط شبكة الإنترنت من مسافة بعيدة.
- يضمن عملية الشحن السريع للبطاريه، وهذه تعتبر من أحسن المواصفات التي يبحث عنها كثير من الأشخاص كما يدعم أيضاً الشحن اللاسلكي.
- ألوان هذا التصميم لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكن من المتوقع أن تكون نفس الوان التصميم الفائت.
- مستشعر آيفون 14 برو قوي جداً كما أنه يحتوي على بصمة للأمان.
- أسعار هذا الهاتف تختلف من منطقة لأخرى فيوجد مناطق يرتفع بها سعر هذا الهاتف مثل جمهورية مصر العربية، وبعض المناطق الأخري يكون السعر فيها مختلف تماماً مثل الدول الأجنبية، وكذلك المملكة العربية السعودية.
موعد إطلاق آيفون 14 برو
يعتبر موعد إطلاق، ونزول هاتف آيفون 14 برو في الأسواق من اللحظات التي ينتظرها كثير من الأشخاص حيث:
- قررت شركة آبل أن موعد ظهور هذا التصميم الجديد سوف يكون في عام 2022، وسيكون هذا بعد تقديمه في شكل إعلانات على الشاشات التلفزيونية ثم بعدها سوف يتم نزول جميع التصميمات الخاصة بهذا الهاتف في جميع المحلات التجارية.
سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس
- يبدأ سعر iPhone 14 في المملكة العربية من 5200 ريال سعودي.
- وفي مصر من 25000 جنيها مصريا.
- وفي دولة الإمارات من 4800 درهم.
- وفي قطر من 5000 آلاف ريال قطري.
- في الكويت ابتداء من 300 دينار كويتي.
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