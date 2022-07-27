نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوالات التي تدعم الشريحة الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الشريحة الإلكترونية هي الأحدث على الإطلاق بها مميزات تقنية لا تكون متواجدة بأي شريحة أخرى وتقدم خدمات متميزة ومتعددة يحتاج لها مستخدمين كثيرين، كما أن شركات كثيرة خاصة بالهواتف الذكية للشرائح الإلكترونية، ولذلك بدأ الجميع في التساؤل عن هذا الأمر، ونحن سنقوم بتقديم عبر مقالنا المعلومات عن الجوالات التي تدعم الشريحة الالكترونية.

الجوالات التي تدعم الشريحة الالكترونية

إن شركات الهواتف الذكية تنتج هواتف تكن داعمة للشريحة الإلكترونية، وإليكم الهواتف التي تدعم هذه الشريحة وهي كالآتي:

أولاً هواتف بيكسل

هاتف بيكسل 6

هواتف بيكسل 2

بيكسل فور اي.

بيكسل برو 6.

هواتف بيكسل 5.

هواتف سامسونج

جلاكسي نوت 20 الترا.

هواتف جلاكسي نوت 20.

جلاكسي فولد.

جلاكسي فولد 2.

جلاكسي اس 20 الترا.

هواتف آيفون

آيفون 13.

آيفون 13 برو ماكس.

آيفون 12.

آيفون 12 ميني.

آيفون 12 برو ماكس

آيفون 12 برو.

آيباد الجيل الخامس.

آيباد الجيل السابع والجيل الثامن والتاسع.

آيباد برو 11.

مزايا الشريعة الإلكترونية

إن الشريحة الإلكترونية توفر مميزات متعددة وخدمات كثيرة، إذ أنها توفر عليكم وقتاً كثيراً وجهداً على الأشخاص المستخدمين، وإليكم أهم المميزات وهي كالآتي:

تسمح للشخص المستخدم أن يغير شركة الاتصال المستخدمة دون أن يحتاج لإزالة الشرائح.

تقلل من تكلفة المكالمات.

تساعد أيضاً في التخلص من كافة الأسعار المرتفعة لاستخدام الإنترنت.

تسهل التوصيل لكافة الأشياء الخاصة بشركة الإنترنت.

عيوب الشريحة الإلكترونية

بالرغم من تواجد مميزات متعددة تكون بتوفير الشريحة الإلكترونية، ولكن هناك عيوب أيضاً تكون تقنية بالشريحة الإلكترونية، وإليكم هذه العيوب وهي كالآتي:

لا يمكنك أن تنتقل سوى للشركة الداعمة لتلك الخدمة.

لن تستطيع إزالة الشريحة إلا بشركة الاتصالات.

أيضاً لن تستطيع أن تضع الشريحة بأي جهاز آخر غير الأجهزة المحددة فكل جهاز وله شريحة معينة.

أفضل الأجهزة التي تدعم الشريحة الإلكترونية

إن أجهزة آبل التي تعد الجيل السابع من الآيباد من أفضل الأنواع المتطورة سهلة جداً بالاستخدام، فهذا النوع مطور من حيث شاشة العرض فهي ملائمة للأشخاص أصحاب الأعمال، وكذلك المبدعين الذين يريدون البقاء نشطين خلال العمل ويتابعون أحدث المقالات والكتب ويقضون وقتاً ممتعاً خلال السفر مع الآيباد، وكل نوع من أنواعه يساعدك في البقاء متصل، ولا تكون حاملاً هم الاشتراك بباقة شهرية مثل المعتاد، فهو يتيح لك الخيار الذي يكون مناسب إليك مع الشريحة المزدوجة.