مواصفات آيفون 14 برو إليك مميزاته وعيوبه وتوقعات أسعاره في مصر والسعودية

تظهر كل فترة عدد من الهواتف الجديدة التي تتميز باحتوائها علي خصائص مختلفة عن أي هاتف آخر مما يجعلها محط أنظار للأشخاص، ويعتبر آيفون 14 برو أحد هذه الأنواع المميزة، والفريدة نظراً لما يحتويه من تحديثات متطورة عن الأنواع التي تسبقه تختلف أسعار هاتف آيفون 14 برو من مكان لآخر، ولكن كلها تتفق في جودة الهاتف، ودقة صنعه لذلك ينتظر الكثير من الأشخاص موعد إطلاقه في السوق، والمحلات لشرائه.

مواصفات آيفون 14 برو

آيفون 14 برو يضم عدد من المواصفات الكثيرة التي جعلته في أعلى قائمة الهواتف المتميزة في العالم، ومن هذه المواصفات:

يضم هذا الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي.

.من الصفات التي توجد في هذا الهاتف عن بقية الهواتف الأخرى هي أنه يستطيع مقاومة الماء بدرجة كبيرة كما أن شاشته من الطراز الحديث التي يتحمل اي خدوش أو صدمات.

.من الصفات التي توجد في هذا الهاتف عن بقية الهواتف الأخرى هي أنه يستطيع مقاومة الماء بدرجة كبيرة كما أن شاشته من الطراز الحديث التي يتحمل اي خدوش أو صدمات. كذلك يحتوي آيفون 14 برو على معالج سداسي النواة.

مع احتوائه على خاصية مميزة في التقاط الصور بجودة عالية جداً سواء بالكاميرا الخلفية أو الأمامية.

أسعار آيفون 14 برو

تختلف أسعار الآيفون من دولة إلي أخري، وكل منها متفق في جودته العالية، ومميزاته، وكذلك المواصفات الخاصة به حيث:

يوجد هاتف آيفون 14 برو في دولة جمهورية مصر العربية بسعر مرتفع ليكون 17 ألف و300 جنيه، وهذا السعر يمكن أن يختلف من محل لآخر داخل الجمهورية.

سعر هاتف آيفون 14 برو في المملكة العربية السعودية 4125 ريال سعودي.

ويختلف سعر هذا الهاتف في الدول الأجنبية ليكون سعره بالدولار هو 1100 دولار.

عيوب آيفون 14 برو

يوجد بعض العيوب التي لا تقلل أهمية، وجودة هاتف الآيفون ومن هذه العيوب: