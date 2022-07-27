نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA V ONLINE Grand Theft Auto V للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA V ONLINE هي أحد أجزاء لعبة Gta 5 أو بوصف أدق تعتبر لعبة منفصلة داخل اللعبة الأساسية وقد تم الأعلان عنها في عام 2017 لتحدث نقلة ثورية في عالم العاب جاتا عند الدخول إلي اللعبة يتوجب عليك إنشاء شخصية خاصة لك من الصفر وهدفك الرئيسي الوصول إلي أكبر مكانة داخل مدينة لوس سانتوس والبدء في الانخراط في عالم الجريمة حيث تبداء بتنفيذ بعض المهمات لتجمع الأموال ويصبح لديك ثروة هائلة وتقوم بتفيذ بعض الاستثمارات الغير شرعية وتنفيذ عمليات سطو وسرقة البنوك حتي تصبح أنت زعيم عصابة خاصة بك وتصل إلي مكانة الاشهر داخل المدينة ونستعرض الأن خطوات تشغيل جراند ثيفت أوتو أون لاين وطريقة بداية اللعبة وبعض المهامات الهاصة بها

معلومات وطريقة لعب GTA V ONLINE

تتنوع المهامات الموجودة داخل اللعبة وتكون في البداية مهمات سهلة وتبداء تزيد درجة الصعوبة في المراحل المتقدمة ونتعرف علي بعض هذه المهامات خلال السطور القادمة

Contact Missions:

وهي المهامات الأولية وتعتبر الأسهل داخل اللعبة حيث يصلك أشعار بالمهمة علي الجوال. وعليك قبول المهمة التي ستنفذها منفردا لجمع بعض من الأموال وتجميع نقاط لتزيد من سمعتك لدي العصابات.

Stunt Races:

حيث يطلب منك الدخول في سباقات المراهنات التي يتم تنظيمها داخل المدينة وهي فرصة جيدة لربح الأموال. كذلك يتوجب عليك سرقة سيارة لتكون ملكا لك لكن أحذر من سرقة السيارات الفارهة لانها في الاغلب مملوكة للاعبين ذات مستوي عالي فكر فقط في السيارات المتوسطة وتقوم بالتعديل عليها حتي تخفي معالمها.

مهمات Bounties:

حيث تجد إتصال من شخص داخل اللعبة معرف بأسم Do Maude ويطلب منك خطف أحد الأشخاص وتعتبر من أكثر المهامات التي تحصل فيها علي مبالغ جيدة.

طريقة تحميل GTA 5 وتشغيل وضع ONLINE