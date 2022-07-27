نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيس 2022 للحصول علي التعليق العربي بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل كونامي شركة فوتبول على طرح تحديثات عديدة للعبة، وتعتبر في هذا الصدد تحديث بيس 2022 من اكثر التحديثات التي لاقت إقبالا وتحسينا كبيرا عند الكثير من عشاق اللعبة ومحبيها، وذلك لما يحتوي عليه التحديث الجديد على ميزات اللغة العربية المتمثلة في المؤثرات الصوتية والتعليق على المباريات، بالإضافة الى الفرق العربية التي تم استحداثها في تحديث 22.

تحديث بيس 2022

منذ عام 1998 وتعمل شركة كونامي على اصدار تحديثات مستمرة للعبة اي فوتبول بيس، حيث بدأت الشركة في اصدار اللعبة في بادئ الأمر كي يتم اللعب بها كلعبة بلايستيشن، ثم جاء عام 2014 كي يظهر هذه اللعبة e football pess على الهواتف المحمول بشكل عام، وقد عملت كونامي بعد ذلك على تحديث اللعبة في كل عام حتى وصلت الى عامنا هذا 2022 .

تحديث بيس 2022 موبايل

تأتي تحديثات بيس المتتالية التي تحرص كونامي المنتجة للعبة على أبرازها في كل عام على وضع عدد من المميزات في كل تحديث، وفي تحديث بيس 2022 وضعت الشركة تحديثات جريئة تمثلت في تمكين اللاعب من سماع صوت المعلق الرياضي في اي من المباريات باللغة العربية، بعد أن كان هذا التعليق مقتصرا في بداية اللعبة على اللغات الأجنبية فقط، وهذا ما عمل على زيادة الأقبال على هذه اللعبة.

الحصول علي بيس2022 تعليق عربي

يتمتع تحديث بيس الجديد تعليق عربي بعدد من المزايا

عملت كونامي على توفير هذا التحديث 22 على كافة هواتف الاندرويد والايفون.

رسومات متطورة 3d عالية الجودة تعمل بأداء متميز.

تغيير في شكل اللاعبين وقمصان الفرق بشكل يتناسب مع ما هو عليه الآن.

السماح للاعب التواصل مع أصدقاء جدد من خلال التحدث باللغة العربية.

التحكم السهل في حركة اللاعبين واستبدال احدهم ودخول الأخر وما الى ذلك من حركات وتنقلات الفرق.

بيس 2022

يمكن للاعب الحصول علي التحديث الأخير بيس2022 عن طريق تطبيقات غوغل بلاي، وذلك عن طريق الضغط على التثبيت وانتظار التحميل، كما يمكن الوصول الى هذا التحديث تلقائيا من خلال التنزيل المباشر للنسخة القديمة من اللعبة والتي تنتشر عبر الكثير من الهواتف.