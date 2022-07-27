طريقة تحميل لعبة اي فوتبول بيس 2022 في 3 دقائق فقط علي جميع الأجهزة

يتجاوز أعداد مستخدمي لعبة اي فوتبول إلى 500 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ومنذ أن قامت شركة كونامي اليابانية التي تعتبر من اقدم وافضل الشركات علي الاطلاق في هذا المجال بإطلاق الموسم الجديد للعبة أوائل شهر يونيو الماضي والذي يعتبر من احد التحولات الكبيرة الذي يخص لعبة فوتبول حيث يعتبر هذا التحديث من افضل التحديثات التي حدثت في تاريخ الشركة مطلقا وعلي الرغم من ان ظهرت فيه بعض العيوب والمشاكل الفنية في اللعبة مما قررت الشركة عمل تحديثات مستمره للتخلص من هذه الأخطاء والمشاكل لكي تلقب مرة أخرى بأنها أفضل لعبة كرة قدم في تطبيق جوجل بلاي

تحميل اي فوتبول

يمكن تحميل لعبة اي فوتبول 2022 على الهاتف المحمول من خلال بعض الخطوات التالية:

في البداية يجب توصيل الهاتف بشبكة الإنترنت سواء الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول.

ثم بعد ذلك يتم الدخول إلى متجر تطبيقات أبل ستور لهواتف آيفون أو متجر جوجل بلاي لهواتف الاندرويد.

يتم كتابة أي فوتبول 22 في صندوق البحث ثم يتم الضغط على التثبيت الموجودة بجوار اللعبة.

بعد التحميل قم بادخال البيانات المطلوبة وابدأ اللعبة.

مميزات لعبة اي فوتبول 2022

تتميز لعبة اي فوتبول بالعديد من المميزات التي تجعلها الخيار الأول في العالم لمحبي العاب الفيديو التي تخص كرة القدم الموجودة ومن هذه المميزات: